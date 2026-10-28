https://1prime.ru/20261028/almazy-874713905.html
De Beers хочет сотрудничать с Россией, заявил Путин
De Beers хочет сотрудничать с Россией, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
De Beers хочет сотрудничать с Россией, заявил Путин
Алмазный гигант De Beers все больше хочет сотрудничать с Россией, Москва это только поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:18+0300
2026-10-28T16:18+0300
2026-10-28T16:18+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Алмазный гигант De Beers все больше хочет сотрудничать с Россией, Москва это только поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "De Beers как бы конкурент основной, с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше хотят с нами сотрудничать, поскольку, ну им проблемы там в западном мире создают, и они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество", - сказал глава государства в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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РОССИЯ, Бизнес, АФРИКА, Владимир Путин, De Beers, алмазы
De Beers хочет сотрудничать с Россией, заявил Путин
Путин: алмазный гигант De Beers все больше хочет сотрудничать с Россией
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Алмазный гигант De Beers все больше хочет сотрудничать с Россией, Москва это только поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки.
"De Beers как бы конкурент основной, с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше хотят с нами сотрудничать, поскольку, ну им проблемы там в западном мире создают, и они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество", - сказал глава государства в ходе осмотра выставки.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.