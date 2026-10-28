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De Beers хочет сотрудничать с Россией, заявил Путин

De Beers хочет сотрудничать с Россией, заявил Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ

De Beers хочет сотрудничать с Россией, заявил Путин

Алмазный гигант De Beers все больше хочет сотрудничать с Россией, Москва это только поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:18+0300

2026-10-28T16:18+0300

2026-10-28T16:18+0300

россия

бизнес

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алмазы

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Алмазный гигант De Beers все больше хочет сотрудничать с Россией, Москва это только поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. "De Beers как бы конкурент основной, с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше хотят с нами сотрудничать, поскольку, ну им проблемы там в западном мире создают, и они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество", - сказал глава государства в ходе осмотра выставки. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

африка

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россия, бизнес, африка, владимир путин, de beers, алмазы