https://1prime.ru/20261028/alros-874698684.html

"Алроса" выставила на аукцион 49% акций ГМК "Тимир"

"Алроса" выставила на аукцион 49% акций ГМК "Тимир" - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Алроса" выставила на аукцион 49% акций ГМК "Тимир"

"Алроса" выставила на аукцион 49% акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир" (совместное предприятие "Евраза" и "Алросы"),... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:25+0300

2026-10-28T13:25+0300

2026-10-28T13:25+0300

бизнес

владимир путин

алроса

евраз

гмк

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Алроса" выставила на аукцион 49% акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир" (совместное предприятие "Евраза" и "Алросы"), начальная цена достигает 16,1 миллиарда рублей, следует из материалов электронной торговой площадки "Фабрикант". "Пакет акций в количестве 4 653 847 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) обыкновенных акций ЗАО "ГМК "Тимир", что составляет 48,99997905% уставного капитала ЗАО "ГМК "Тимир"... номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000,00 руб", - указано в материалах торговой площадки. Начальная цена составляет 16,1 миллиарда рублей, а задаток - 161 миллион. Прием заявок завершается 21 декабря, итоги торгов планируется подвести 14 января следующего года. В ноябре президент РФ Владимир Путин разрешил Качканарскому ГОКу "Евраза" приобрести у Evraz plc 93,2% акций "Распадской" и 51% ГОК "Тимир".

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бизнес, владимир путин, алроса, евраз, гмк