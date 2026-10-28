https://1prime.ru/20261028/alros-874698684.html
"Алроса" выставила на аукцион 49% акций ГМК "Тимир"
"Алроса" выставила на аукцион 49% акций ГМК "Тимир" - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Алроса" выставила на аукцион 49% акций ГМК "Тимир"
"Алроса" выставила на аукцион 49% акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир" (совместное предприятие "Евраза" и "Алросы"),... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:25+0300
2026-10-28T13:25+0300
2026-10-28T13:25+0300
бизнес
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Алроса" выставила на аукцион 49% акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир" (совместное предприятие "Евраза" и "Алросы"), начальная цена достигает 16,1 миллиарда рублей, следует из материалов электронной торговой площадки "Фабрикант".
"Пакет акций в количестве 4 653 847 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) обыкновенных акций ЗАО "ГМК "Тимир", что составляет 48,99997905% уставного капитала ЗАО "ГМК "Тимир"... номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000,00 руб", - указано в материалах торговой площадки.
Начальная цена составляет 16,1 миллиарда рублей, а задаток - 161 миллион. Прием заявок завершается 21 декабря, итоги торгов планируется подвести 14 января следующего года.
В ноябре президент РФ Владимир Путин разрешил Качканарскому ГОКу "Евраза" приобрести у Evraz plc 93,2% акций "Распадской" и 51% ГОК "Тимир".
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бизнес, владимир путин, алроса, евраз, гмк
Бизнес, Владимир Путин, Алроса, Евраз, ГМК
"Алроса" выставила на аукцион 49% акций ГМК "Тимир"
"Алроса" выставила на аукцион 49% акций ГМК "Тимир"
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Алроса" выставила на аукцион 49% акций закрытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Тимир" (совместное предприятие "Евраза" и "Алросы"), начальная цена достигает 16,1 миллиарда рублей, следует из материалов электронной торговой площадки "Фабрикант".
"Пакет акций в количестве 4 653 847 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) обыкновенных акций ЗАО "ГМК "Тимир", что составляет 48,99997905% уставного капитала ЗАО "ГМК "Тимир"... номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000,00 руб", - указано в материалах торговой площадки.
Начальная цена составляет 16,1 миллиарда рублей, а задаток - 161 миллион. Прием заявок завершается 21 декабря, итоги торгов планируется подвести 14 января следующего года.
В ноябре президент РФ Владимир Путин разрешил Качканарскому ГОКу "Евраза" приобрести у Evraz plc 93,2% акций "Распадской" и 51% ГОК "Тимир".