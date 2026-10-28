Nvidia теряет позиции на фоне выхода Anthropic на IPO, пишет BI
BI: Anthropic использует чипы разных поставщиков снижая зависимость от Nvidia на фоне IPO
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Anthropic страхует свои ставки, используя несколько чипов для работы с искусственным интеллектом, — стратегия, которая в конечном счете может подорвать доминирование Nvidia, пишет Business Insider.
Как отмечает издание, в документе S-1, опубликованном перед выходом на биржу, лаборатория ИИ заявляет, что управляет вычислениями "как единым, взаимозаменяемым пулом от нескольких стратегических партнеров" — с программным обеспечением, которое может направлять работу на разные чипы в зависимости от того, где они наиболее продуктивны. Anthropic использует оборудование из четырех семейств чипов: Amazon Trainium, Google TPUs, Nvidia GPU и AMD GPU.
"Настоящая уязвимость может заключаться в ценовой силе Nvidia, потому что клиент, способный перемещать работу между четырьмя платформами, ведет переговоры совсем иначе, чем тот, кто не может", — заявил основатель Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед.
При этом, как подчеркивает издание, угроза имеет свои пределы: переключение между чипами все еще сложно, особенно при обучении моделей ИИ, и только крупнейшие компании имеют для этого ресурсы. Anthropic также продолжает тратить миллиарды на вычислительные ресурсы Nvidia.
"Больше вариантов чипов не стирает преимущества Nvidia в производительности, сетевых и программном обеспечении", — отметил Брэд Гаствирт из Circular Technology.
Отдельный риск для Nvidia — возможное затоваривание рынка: глава Citadel Кен Гриффин предупредил, что при превышении предложения над спросом цены на аренду GPU упадут.