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Nvidia теряет позиции на фоне выхода Anthropic на IPO, пишет BI - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Nvidia теряет позиции на фоне выхода Anthropic на IPO, пишет BI
Nvidia теряет позиции на фоне выхода Anthropic на IPO, пишет BI - 28.10.2026, ПРАЙМ
Nvidia теряет позиции на фоне выхода Anthropic на IPO, пишет BI
Anthropic страхует свои ставки, используя несколько чипов для работы с искусственным интеллектом, — стратегия, которая в конечном счете может подорвать... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:00+0300
2026-10-28T12:00+0300
технологии
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Anthropic страхует свои ставки, используя несколько чипов для работы с искусственным интеллектом, — стратегия, которая в конечном счете может подорвать доминирование Nvidia, пишет Business Insider.Как отмечает издание, в документе S-1, опубликованном перед выходом на биржу, лаборатория ИИ заявляет, что управляет вычислениями "как единым, взаимозаменяемым пулом от нескольких стратегических партнеров" — с программным обеспечением, которое может направлять работу на разные чипы в зависимости от того, где они наиболее продуктивны. Anthropic использует оборудование из четырех семейств чипов: Amazon Trainium, Google TPUs, Nvidia GPU и AMD GPU."Настоящая уязвимость может заключаться в ценовой силе Nvidia, потому что клиент, способный перемещать работу между четырьмя платформами, ведет переговоры совсем иначе, чем тот, кто не может", — заявил основатель Moor Insights &amp; Strategy Патрик Мурхед.При этом, как подчеркивает издание, угроза имеет свои пределы: переключение между чипами все еще сложно, особенно при обучении моделей ИИ, и только крупнейшие компании имеют для этого ресурсы. Anthropic также продолжает тратить миллиарды на вычислительные ресурсы Nvidia. "Больше вариантов чипов не стирает преимущества Nvidia в производительности, сетевых и программном обеспечении", — отметил Брэд Гаствирт из Circular Technology.Отдельный риск для Nvidia — возможное затоваривание рынка: глава Citadel Кен Гриффин предупредил, что при превышении предложения над спросом цены на аренду GPU упадут.
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технологии, nvidia, amd
Технологии, Nvidia, AMD
12:00 28.10.2026
 
Nvidia теряет позиции на фоне выхода Anthropic на IPO, пишет BI

BI: Anthropic использует чипы разных поставщиков снижая зависимость от Nvidia на фоне IPO

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Anthropic страхует свои ставки, используя несколько чипов для работы с искусственным интеллектом, — стратегия, которая в конечном счете может подорвать доминирование Nvidia, пишет Business Insider.
Как отмечает издание, в документе S-1, опубликованном перед выходом на биржу, лаборатория ИИ заявляет, что управляет вычислениями "как единым, взаимозаменяемым пулом от нескольких стратегических партнеров" — с программным обеспечением, которое может направлять работу на разные чипы в зависимости от того, где они наиболее продуктивны. Anthropic использует оборудование из четырех семейств чипов: Amazon Trainium, Google TPUs, Nvidia GPU и AMD GPU.
"Настоящая уязвимость может заключаться в ценовой силе Nvidia, потому что клиент, способный перемещать работу между четырьмя платформами, ведет переговоры совсем иначе, чем тот, кто не может", — заявил основатель Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед.
При этом, как подчеркивает издание, угроза имеет свои пределы: переключение между чипами все еще сложно, особенно при обучении моделей ИИ, и только крупнейшие компании имеют для этого ресурсы. Anthropic также продолжает тратить миллиарды на вычислительные ресурсы Nvidia.
"Больше вариантов чипов не стирает преимущества Nvidia в производительности, сетевых и программном обеспечении", — отметил Брэд Гаствирт из Circular Technology.
Отдельный риск для Nvidia — возможное затоваривание рынка: глава Citadel Кен Гриффин предупредил, что при превышении предложения над спросом цены на аренду GPU упадут.
 
ТехнологииNvidiaAMD
 
 
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