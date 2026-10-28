https://1prime.ru/20261028/anthropic--874690722.html

Nvidia теряет позиции на фоне выхода Anthropic на IPO, пишет BI

Nvidia теряет позиции на фоне выхода Anthropic на IPO, пишет BI - 28.10.2026, ПРАЙМ

Nvidia теряет позиции на фоне выхода Anthropic на IPO, пишет BI

Anthropic страхует свои ставки, используя несколько чипов для работы с искусственным интеллектом, — стратегия, которая в конечном счете может подорвать... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:00+0300

2026-10-28T12:00+0300

2026-10-28T12:00+0300

технологии

nvidia

amd

https://img.cdn1prime.ru/img/84102/68/841026886_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_5bcb16dd9841585c13f5136fcbef40d7.jpg

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Anthropic страхует свои ставки, используя несколько чипов для работы с искусственным интеллектом, — стратегия, которая в конечном счете может подорвать доминирование Nvidia, пишет Business Insider.Как отмечает издание, в документе S-1, опубликованном перед выходом на биржу, лаборатория ИИ заявляет, что управляет вычислениями "как единым, взаимозаменяемым пулом от нескольких стратегических партнеров" — с программным обеспечением, которое может направлять работу на разные чипы в зависимости от того, где они наиболее продуктивны. Anthropic использует оборудование из четырех семейств чипов: Amazon Trainium, Google TPUs, Nvidia GPU и AMD GPU."Настоящая уязвимость может заключаться в ценовой силе Nvidia, потому что клиент, способный перемещать работу между четырьмя платформами, ведет переговоры совсем иначе, чем тот, кто не может", — заявил основатель Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед.При этом, как подчеркивает издание, угроза имеет свои пределы: переключение между чипами все еще сложно, особенно при обучении моделей ИИ, и только крупнейшие компании имеют для этого ресурсы. Anthropic также продолжает тратить миллиарды на вычислительные ресурсы Nvidia. "Больше вариантов чипов не стирает преимущества Nvidia в производительности, сетевых и программном обеспечении", — отметил Брэд Гаствирт из Circular Technology.Отдельный риск для Nvidia — возможное затоваривание рынка: глава Citadel Кен Гриффин предупредил, что при превышении предложения над спросом цены на аренду GPU упадут.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, nvidia, amd