https://1prime.ru/20261028/apple-874698927.html

Бренд Apple четырнадцатый год подряд становится самым дорогим в мире

Бренд Apple четырнадцатый год подряд становится самым дорогим в мире - 28.10.2026, ПРАЙМ

Бренд Apple четырнадцатый год подряд становится самым дорогим в мире

Бренд компании Apple четырнадцатый год подряд становится самым дорогим в мире, его стоимость только за год выросла на 9%, в то время как сильнейший рост... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:31+0300

2026-10-28T13:31+0300

2026-10-28T13:31+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бренд компании Apple четырнадцатый год подряд становится самым дорогим в мире, его стоимость только за год выросла на 9%, в то время как сильнейший рост продемонстрировал бренд производителя процессоров Nvidia - 71%, следует из ежегодного рейтинга компании Interbrand Corp. В текущем году стоимость бренда Apple поднялась на 9% к 2025 году, до 514,6 миллиарда долларов, следует из сообщения; бренд остается лидером непрерывно с 2013 года. "Nvidia вошла в мировую десятку, увеличив стоимость бренда более чем на 71% — это самый быстрорастущий бренд этого года", - говорится в сообщении к рейтингу. Согласно рейтингу, компания поднялась на шестое место со стоимостью бренда в 74 миллиарда долларов, тогда как в 2025 году занимала 15-е место. Второе место сохранил за собой бренд Microsoft (рост на 14%, до 443,7 миллиарда долларов). На третье место с четвертого поднялся бренд Google, показавший рост сразу на 23%, до 389,3 миллиарда долларов. А на четвертое опустился онлайн-ритейлер Amazon (плюс 10%, 351,8 миллиарда долларов). Сохраняет пятую строчку в текущем году южнокорейский бренд Samsung (рост на 16%, 105,2 миллиарда долларов), следует из рейтинга. Бренды Instagram (соцсеть Instagram запрещена в РФ как экстремистская) и Coca-Cola поменялись местами, заняв седьмое и восьмое места соответственно. На девятое место с шестого опустился японский автомобильный бренд Toyota, единственный в первой десятке столкнувшийся со снижением стоимости (на 20%), а замыкает десятку самых дорогих брендов Youtube (рост на 22%). В общей сложности стоимость крупнейших брендов рейтинга достигал 3,866 триллиона долларов, что на 8,1% больше прошлогоднего значения в 3,575 триллиона, также сообщает Interbrand. Компания Interbrand образована в 1974 году и специализируется на бренд-консалтинге. Оценка стоимости брендов компаний производится Interbrand по собственной методике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, apple, nvidia, instagram, toyota camry