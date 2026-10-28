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Apple и Microsoft внесли в реестр организаторов распространения информации

Apple и Microsoft внесли в реестр организаторов распространения информации - 28.10.2026, ПРАЙМ

Apple и Microsoft внесли в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор в октябре внес американские корпорации Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:28+0300

2026-10-28T15:28+0300

2026-10-28T15:28+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор в октябре внес американские корпорации Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра. Обе компании были включены 2 октября. Организатором распространения информации является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет". Организатор распространения информации обязаны хранить на территории России информацию о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети и информацию об этих пользователях в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, такие лица должны хранить в России текстовые сообщения пользователей, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , роскомнадзор, apple, microsoft