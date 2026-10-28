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Apple и Microsoft внесли в реестр организаторов распространения информации - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Apple и Microsoft внесли в реестр организаторов распространения информации
Apple и Microsoft внесли в реестр организаторов распространения информации - 28.10.2026, ПРАЙМ
Apple и Microsoft внесли в реестр организаторов распространения информации
Роскомнадзор в октябре внес американские корпорации Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:28+0300
2026-10-28T15:28+0300
технологии
общество
роскомнадзор
apple
microsoft
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874709049.jpg?1793190538
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор в октябре внес американские корпорации Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра. Обе компании были включены 2 октября. Организатором распространения информации является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет". Организатор распространения информации обязаны хранить на территории России информацию о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети и информацию об этих пользователях в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, такие лица должны хранить в России текстовые сообщения пользователей, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
технологии, общество , роскомнадзор, apple, microsoft
Технологии, Общество , Роскомнадзор, Apple, Microsoft
15:28 28.10.2026
 
Apple и Microsoft внесли в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор в октябре внес американские корпорации Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра.
Обе компании были включены 2 октября.
Организатором распространения информации является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет".
Организатор распространения информации обязаны хранить на территории России информацию о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети и информацию об этих пользователях в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий.
Кроме того, такие лица должны хранить в России текстовые сообщения пользователей, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.
 
ТехнологииОбществоРоскомнадзорAppleMicrosoft
 
 
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