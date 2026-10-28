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Apple представила первый ноутбук с сенсорным экраном - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Apple представила первый ноутбук с сенсорным экраном
Apple представила первый ноутбук с сенсорным экраном - 28.10.2026, ПРАЙМ
Apple представила первый ноутбук с сенсорным экраном
Apple представила новый MacBook Pro, который стал первым ноутбуком от этого производителя с сенсорным экраном, следует из пресс-релиза компании. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T20:51+0300
2026-10-28T20:51+0300
технологии
apple
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874728970.jpg?1793209899
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Apple представила новый MacBook Pro, который стал первым ноутбуком от этого производителя с сенсорным экраном, следует из пресс-релиза компании. "Apple сегодня представила совершенно новый MacBook Pro с дисплеем PROLED XDR, в котором реализована революционная технология тандемного OLED, обеспечивающая беспрецедентную производительность экрана. Новый MacBook Pro также впервые представляет интуитивные сенсорные возможности на Mac", - говорится в сообщении. Новый MacBook Pro представлен в двух моделях - с диагональю 14 и 16 дюймов. Отмечается, что новый экран обеспечивает исключительную детализацию, более широкую цветовую гамму, а также переменную частоту обновления 120 Гц. Пользователям ноутбука также стала доступна функция iPhone Dynamic Island и инструменты Apple Intelligence. Новая модель оснащена самыми мощными чипами Apple, M5 Pro и M5 Max, а также до 128 Гб унифицированной памяти и до 16 Тб молниеносного хранилища. Аудиосистема MacBook Pro была усовершенствована. Ноутбук может работать от одного заряда до 24 часов. Начальная стоимость MacBook Pro диагональю 14 дюймов составляет 2899 долларов, 16 дюймов - 3399 долларов. Предварительные заказы на новый MacBook Pro открываются в среду, в магазины ноутбук поступит 6 ноября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, apple
Технологии, Apple
20:51 28.10.2026
 
Apple представила первый ноутбук с сенсорным экраном

Apple представила первый ноутбук с сенсорным экраном

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Apple представила новый MacBook Pro, который стал первым ноутбуком от этого производителя с сенсорным экраном, следует из пресс-релиза компании.
"Apple сегодня представила совершенно новый MacBook Pro с дисплеем PROLED XDR, в котором реализована революционная технология тандемного OLED, обеспечивающая беспрецедентную производительность экрана. Новый MacBook Pro также впервые представляет интуитивные сенсорные возможности на Mac", - говорится в сообщении.
Новый MacBook Pro представлен в двух моделях - с диагональю 14 и 16 дюймов. Отмечается, что новый экран обеспечивает исключительную детализацию, более широкую цветовую гамму, а также переменную частоту обновления 120 Гц. Пользователям ноутбука также стала доступна функция iPhone Dynamic Island и инструменты Apple Intelligence.
Новая модель оснащена самыми мощными чипами Apple, M5 Pro и M5 Max, а также до 128 Гб унифицированной памяти и до 16 Тб молниеносного хранилища. Аудиосистема MacBook Pro была усовершенствована. Ноутбук может работать от одного заряда до 24 часов.
Начальная стоимость MacBook Pro диагональю 14 дюймов составляет 2899 долларов, 16 дюймов - 3399 долларов. Предварительные заказы на новый MacBook Pro открываются в среду, в магазины ноутбук поступит 6 ноября.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
 
ТехнологииApple
 
 
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