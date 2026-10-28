https://1prime.ru/20261028/apple-874728970.html

Apple представила первый ноутбук с сенсорным экраном

Apple представила первый ноутбук с сенсорным экраном - 28.10.2026, ПРАЙМ

Apple представила первый ноутбук с сенсорным экраном

Apple представила новый MacBook Pro, который стал первым ноутбуком от этого производителя с сенсорным экраном, следует из пресс-релиза компании. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:51+0300

2026-10-28T20:51+0300

2026-10-28T20:51+0300

технологии

apple

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Apple представила новый MacBook Pro, который стал первым ноутбуком от этого производителя с сенсорным экраном, следует из пресс-релиза компании. "Apple сегодня представила совершенно новый MacBook Pro с дисплеем PROLED XDR, в котором реализована революционная технология тандемного OLED, обеспечивающая беспрецедентную производительность экрана. Новый MacBook Pro также впервые представляет интуитивные сенсорные возможности на Mac", - говорится в сообщении. Новый MacBook Pro представлен в двух моделях - с диагональю 14 и 16 дюймов. Отмечается, что новый экран обеспечивает исключительную детализацию, более широкую цветовую гамму, а также переменную частоту обновления 120 Гц. Пользователям ноутбука также стала доступна функция iPhone Dynamic Island и инструменты Apple Intelligence. Новая модель оснащена самыми мощными чипами Apple, M5 Pro и M5 Max, а также до 128 Гб унифицированной памяти и до 16 Тб молниеносного хранилища. Аудиосистема MacBook Pro была усовершенствована. Ноутбук может работать от одного заряда до 24 часов. Начальная стоимость MacBook Pro диагональю 14 дюймов составляет 2899 долларов, 16 дюймов - 3399 долларов. Предварительные заказы на новый MacBook Pro открываются в среду, в магазины ноутбук поступит 6 ноября. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, apple