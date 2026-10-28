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Аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек

Аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек - 28.10.2026, ПРАЙМ

Аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек

Месячная аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек, при этом ежедневная аудитория - более 21 миллиона, сообщил генеральный директор... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:33+0300

2026-10-28T16:33+0300

2026-10-28T16:34+0300

технологии

россия

санкт-петербург

александр жаров

rutube

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - ПРАЙМ. Месячная аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек, при этом ежедневная аудитория - более 21 миллиона, сообщил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров. "Дни креативной экономики" проходят с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Жаров принял участие в технологической пленарной дискуссии "Современные технологии креативной экономики. Роль крупных индустриальных компаний". "Rutube, очевидно, за последние четыре года стал национальной видеоплатформой. Восемьдесят два миллиона месячная аудитория. Больше 21 миллиона ежедневная аудитория. Цифры, на самом деле, гигантские", - сказал Жаров в ходе сессии. Он также заявил, что команда уже проанализировала аналитику видеохостинга за первое полугодие 2026 года и выяснила, что аудитория Rutube просмотрела за указанный период уже 29 миллиардов видео. "То есть цифра точно перевалит за 60 миллиардов. Это какие-то невероятные цифры, о которых, когда мы Rutube получили в нашу полную собственность, говорить было невозможно, потому что дневная аудитория была 60 тысяч человек", - добавил Жаров.

санкт-петербург

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технологии, россия, санкт-петербург, александр жаров, rutube