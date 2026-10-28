Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/auditorija-874715593.html
Аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек
Аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек - 28.10.2026, ПРАЙМ
Аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек
Месячная аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек, при этом ежедневная аудитория - более 21 миллиона, сообщил генеральный директор... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:33+0300
2026-10-28T16:34+0300
технологии
россия
санкт-петербург
александр жаров
rutube
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874715593.jpg?1793194471
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - ПРАЙМ. Месячная аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек, при этом ежедневная аудитория - более 21 миллиона, сообщил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров. "Дни креативной экономики" проходят с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Жаров принял участие в технологической пленарной дискуссии "Современные технологии креативной экономики. Роль крупных индустриальных компаний". "Rutube, очевидно, за последние четыре года стал национальной видеоплатформой. Восемьдесят два миллиона месячная аудитория. Больше 21 миллиона ежедневная аудитория. Цифры, на самом деле, гигантские", - сказал Жаров в ходе сессии. Он также заявил, что команда уже проанализировала аналитику видеохостинга за первое полугодие 2026 года и выяснила, что аудитория Rutube просмотрела за указанный период уже 29 миллиардов видео. "То есть цифра точно перевалит за 60 миллиардов. Это какие-то невероятные цифры, о которых, когда мы Rutube получили в нашу полную собственность, говорить было невозможно, потому что дневная аудитория была 60 тысяч человек", - добавил Жаров.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, санкт-петербург, александр жаров, rutube
Технологии, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Жаров, RuTube
16:33 28.10.2026 (обновлено: 16:34 28.10.2026)
 
Аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек

Глава "Газпром-Медиа Холдинга" Жаров: аудитория Rutube составляет 82 миллиона человек

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - ПРАЙМ. Месячная аудитория видеохостинга Rutube составляет 82 миллиона человек, при этом ежедневная аудитория - более 21 миллиона, сообщил генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.
"Дни креативной экономики" проходят с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Жаров принял участие в технологической пленарной дискуссии "Современные технологии креативной экономики. Роль крупных индустриальных компаний".
"Rutube, очевидно, за последние четыре года стал национальной видеоплатформой. Восемьдесят два миллиона месячная аудитория. Больше 21 миллиона ежедневная аудитория. Цифры, на самом деле, гигантские", - сказал Жаров в ходе сессии.
Он также заявил, что команда уже проанализировала аналитику видеохостинга за первое полугодие 2026 года и выяснила, что аудитория Rutube просмотрела за указанный период уже 29 миллиардов видео.
"То есть цифра точно перевалит за 60 миллиардов. Это какие-то невероятные цифры, о которых, когда мы Rutube получили в нашу полную собственность, говорить было невозможно, потому что дневная аудитория была 60 тысяч человек", - добавил Жаров.
 
ТехнологииРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр ЖаровRuTube
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала