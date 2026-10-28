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Bloomberg: финансовую сферу Южной Кореи накрыла вторая волна кибератак

Bloomberg: финансовую сферу Южной Кореи накрыла вторая волна кибератак - 28.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: финансовую сферу Южной Кореи накрыла вторая волна кибератак

Финансовая отрасль Южной Кореи пострадала от второй волны кибератак примерно за месяц: серия взломов по всей Азии усиливает опасения, что искусственный... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:48+0300

2026-10-28T11:48+0300

2026-10-28T12:00+0300

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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Финансовая отрасль Южной Кореи пострадала от второй волны кибератак примерно за месяц: серия взломов по всей Азии усиливает опасения, что искусственный интеллект облегчает масштабные атаки, пишет Bloomberg.О несанкционированном доступе сообщили такие организации, как Mirae Asset Global Investments и Daishin Securities, что вновь вызвало опасения по поводу уязвимости финансовой системы страны. Daishin Securities сообщила, что утекла личная и кредитная информация 38 490 клиентов: 17 октября компания обнаружила подозрительный доступ к серверу, поддерживающему удаленное открытие счетов, а расследование выявило раскрытие имен, электронной почты и адресов клиентов. Mirae Asset Global, управлявшая активами на 461 миллиард долларов на конец сентября, сообщила о несанкционированном доступе к некоторым бизнес-веб-системам, однако заявила, что информация о розничных инвесторах не пострадала.Как отмечает Bloomberg, служба финансового надзора призвала отрасль усилить безопасность, а президентский Голубой дом проведет экстренное совещание для обсуждения взлома. "Эти утечки дополняют серию атак на японские компании, включая SoftBank Corp. и Daiwa Securities Group, что заставило власти требовать проверок безопасности", — отмечается в материале. Агентство финансовых услуг Японии призвало к тщательному контролю рисков третьих лиц и дополнительным мерам при проверке личности пользователей онлайн, а министр финансов Сацуки Катаяма призвала финансовые учреждения пересмотреть защитные меры. В начале этого месяца злоумышленники с помощью сложного ИИ-агента нацелились на некоторые из крупнейших банков Южной Кореи, а криптобиржа Bithumb также обнаружила несанкционированный доступ к внутренней мобильной системе.

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технологии, южная корея, bloomberg, азия, япония, мировая экономика