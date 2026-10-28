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Самарская компания подала иск о банкротстве компании "Балтика"

Самарская компания подала иск о банкротстве компании "Балтика" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Самарская компания подала иск о банкротстве компании "Балтика"

Самарское ООО "Волжский магистральный коллектор" намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве крупной пивоваренной компании "Балтика" из-за... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:47+0300

2026-10-28T11:47+0300

2026-10-28T11:50+0300

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САРАТОВ, 28 окт - ПРАЙМ. Самарское ООО "Волжский магистральный коллектор" намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве крупной пивоваренной компании "Балтика" из-за задолженности чуть более 94 миллионов рублей, следует из данных информационной системы "Федресурс". Компания "Волжский магистральный коллектор" ранее уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании "Балтики" и его филиала, ООО "Пивоваренная компания "Балтика" - "Балтика-Самара", несостоятельными "в связи с наличием у него признаков банкротства". "Задолженность в размере 94 192 362 рубля 63 копейки, установлена решением Арбитражного суда Самарской области от 26.03.2026г., оставленным в силе постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2026г., постановлением арбитражного суда Поволжского округа", - говорится в публикации на "Федресурсе" применительно к петербургскому ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Кроме того, в понедельник в базе данных арбитражных дел появилось четыре гражданских иска в арбитражный суд Самарской области от ООО "Волжский магистральный коллектор" к ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Подробности пока не известны, однако общая сумма исковых требований составляет порядка 191,5 миллиона рублей.

самарская область

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бизнес, россия, самарская область, балтика