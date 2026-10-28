https://1prime.ru/20261028/baltika-874690065.html
В "Балтике" ответили на намерение самарской фирмы подать иск о банкротстве
В "Балтике" ответили на намерение самарской фирмы подать иск о банкротстве - 28.10.2026, ПРАЙМ
В "Балтике" ответили на намерение самарской фирмы подать иск о банкротстве
"Балтика" расценивает действия самарского ООО "Волжский магистральный коллектор" (ВМК), уведомившего о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве, как... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:50+0300
2026-10-28T11:50+0300
2026-10-28T12:02+0300
бизнес
промышленность
самарская область
балтика
федресурс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874690065.jpg?1793178178
САРАТОВ, 28 окт - ПРАЙМ. "Балтика" расценивает действия самарского ООО "Волжский магистральный коллектор" (ВМК), уведомившего о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве, как попытку повлиять на судебное решение и осознанное давление, сообщили РИА Новости в пресс-службе пивоваренной компании."Расцениваем заявление со стороны ООО "ВМК" как намеренный шаг с целью повлиять на судебное решение накануне назначенного заседания Арбитражного суда. У компании "Балтика" не было и нет признаков финансовой несостоятельности, а действия ООО "ВМК", в то время как процессуальные действия еще не завершены, можно охарактеризовать как осознанное давление", - сообщили агентству в пресс-службе.Ранее ВМК уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании "Балтики" и ее самарского филиала несостоятельными "в связи с наличием у него признаков банкротства". В появившемся затем уведомлении об этом в информационной системе "Федресурс" идет речь о долге порядка 94 миллионов рублей."Балтика" - крупнейший производитель и экспортер пива в России. Продукция компании представлена более чем в 40 странах мира. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 13,3 миллиарда рублей. По итогам года Российский экспортный центр наградил ее премией "Экспортер года. Сделано в России" в Северо-Западном федеральном округе в номинации "Продукты питания" категории "Крупный бизнес".
самарская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, самарская область, балтика, федресурс
Бизнес, Промышленность, Самарская область, Балтика, Федресурс
В "Балтике" ответили на намерение самарской фирмы подать иск о банкротстве
"Балтика" расценила намерение самарской фирмы подать иск о банкротстве как давление на суд
САРАТОВ, 28 окт - ПРАЙМ. "Балтика" расценивает действия самарского ООО "Волжский магистральный коллектор" (ВМК), уведомившего о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве, как попытку повлиять на судебное решение и осознанное давление, сообщили РИА Новости в пресс-службе пивоваренной компании.
"Расцениваем заявление со стороны ООО "ВМК" как намеренный шаг с целью повлиять на судебное решение накануне назначенного заседания Арбитражного суда. У компании "Балтика" не было и нет признаков финансовой несостоятельности, а действия ООО "ВМК", в то время как процессуальные действия еще не завершены, можно охарактеризовать как осознанное давление", - сообщили агентству в пресс-службе.
Ранее ВМК уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании "Балтики" и ее самарского филиала несостоятельными "в связи с наличием у него признаков банкротства". В появившемся затем уведомлении об этом в информационной системе "Федресурс" идет речь о долге порядка 94 миллионов рублей.
"Балтика" - крупнейший производитель и экспортер пива в России. Продукция компании представлена более чем в 40 странах мира. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 13,3 миллиарда рублей. По итогам года Российский экспортный центр наградил ее премией "Экспортер года. Сделано в России" в Северо-Западном федеральном округе в номинации "Продукты питания" категории "Крупный бизнес".