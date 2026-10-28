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В "Балтике" ответили на намерение самарской фирмы подать иск о банкротстве

В "Балтике" ответили на намерение самарской фирмы подать иск о банкротстве - 28.10.2026, ПРАЙМ

В "Балтике" ответили на намерение самарской фирмы подать иск о банкротстве

"Балтика" расценивает действия самарского ООО "Волжский магистральный коллектор" (ВМК), уведомившего о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве, как... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:50+0300

2026-10-28T11:50+0300

2026-10-28T12:02+0300

бизнес

промышленность

самарская область

балтика

федресурс

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САРАТОВ, 28 окт - ПРАЙМ. "Балтика" расценивает действия самарского ООО "Волжский магистральный коллектор" (ВМК), уведомившего о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве, как попытку повлиять на судебное решение и осознанное давление, сообщили РИА Новости в пресс-службе пивоваренной компании."Расцениваем заявление со стороны ООО "ВМК" как намеренный шаг с целью повлиять на судебное решение накануне назначенного заседания Арбитражного суда. У компании "Балтика" не было и нет признаков финансовой несостоятельности, а действия ООО "ВМК", в то время как процессуальные действия еще не завершены, можно охарактеризовать как осознанное давление", - сообщили агентству в пресс-службе.Ранее ВМК уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании "Балтики" и ее самарского филиала несостоятельными "в связи с наличием у него признаков банкротства". В появившемся затем уведомлении об этом в информационной системе "Федресурс" идет речь о долге порядка 94 миллионов рублей."Балтика" - крупнейший производитель и экспортер пива в России. Продукция компании представлена более чем в 40 странах мира. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 13,3 миллиарда рублей. По итогам года Российский экспортный центр наградил ее премией "Экспортер года. Сделано в России" в Северо-Западном федеральном округе в номинации "Продукты питания" категории "Крупный бизнес".

самарская область

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бизнес, промышленность, самарская область, балтика, федресурс