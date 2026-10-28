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Банк Канады повысил ключевую ставку до 2,5%

Банк Канады повысил ключевую ставку до 2,5% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Банк Канады повысил ключевую ставку до 2,5%

Банк Канады (центробанк) по итогам очередного заседания принял решение повысить ключевую ставку до 2,5% с 2,25%, следует из решения регулятора. Это первое... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:19+0300

2026-10-28T17:19+0300

2026-10-28T17:25+0300

банки

финансы

канада

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банк Канады (центробанк) по итогам очередного заседания принял решение повысить ключевую ставку до 2,5% с 2,25%, следует из решения регулятора. Это первое повышение ставки регулятором с июля 2023 года."Банк Канады повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 2,5%", - говорится в решении.Значение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Отмечается, что решение о повышение учетной ставки было принято на фоне ускорения темпов роста экономики Канады. Повышение ставки понижает риск того, что сохраняющиеся высокие цены на энергоносители приведут к увеличению стоимости цен на другие товары, а также услуги."Возможно, возникнет необходимость в дальнейшем повышении учетной ставки, однако, учитывая существующую нестабильность, Управляющий совет решил действовать осторожно", - добавляет центробанк.Банк Канады отмечает, что экономическая активность в мире сохраняет устойчивость, несмотря на рост цен на энергоносители. Инфляция ускорилась в большинстве стран, добавляет регулятор.Центробанк повысил ожидания роста ВВП Канады в 2026 году до 1% с 0,7%, в 2027 году - до 2% с 1,8% ранее. В 2028 году канадская экономика, согласно прогнозам, увеличится на 2%, в июле прогноз составлял 1,8%.Прогноз по инфляции на текущий год был повышен - до 2,9% с июльских ожиданий в 2,5%. В 2027 году прогноз был повышен до 3,1% с 2% ранее, на 2028 год - до 2,2% с 2,1%.

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банки, финансы, канада