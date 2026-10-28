https://1prime.ru/20261028/belorussija-874729186.html

"ТВЭЛ" может локализовать в Белоруссии производство накопителей энергии

"ТВЭЛ" может локализовать в Белоруссии производство накопителей энергии - 28.10.2026, ПРАЙМ

"ТВЭЛ" может локализовать в Белоруссии производство накопителей энергии

Компания "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") рассматривает возможность локализации в Белоруссии производства накопителей энергии,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:54+0300

2026-10-28T20:54+0300

2026-10-28T20:54+0300

промышленность

белоруссия

росатом

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МИНСК, 28 окт - ПРАЙМ. Компания "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") рассматривает возможность локализации в Белоруссии производства накопителей энергии, сообщила президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова. "Мы готовы в партнерстве с белорусской стороной локализовывать это производство в Беларуси. Уверена в том, что будет не просто локализация нашей технологии, а совместные разработки", - приводит слова Никипеловой белорусское агентство Белта. В сообщении агентство напоминает, что прошлом году "Росатом" запустил в России первую, а в этом году - вторую гигафабрику по производству литий-ионных накопителей энергии для электротранспорта и стационарных энергосистем. По словам Никипеловой, есть заинтересованность во взаимодействии с Белоруссией в сфере производства электроприводов для легковых электромобилей и по другим направлениям, в том числе по теме мобильных зарядных станций с накопителями энергии. "У белорусской промышленности серьезные компетенции. Если мы объединим усилия, это пойдет на пользу нашим экономикам. Мы открыты к предложениям по сотрудничеству", - добавила Никипелова.

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промышленность, белоруссия, росатом