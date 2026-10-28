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"Затронет каждого": авиакомпании предупредили о резком росте цен на билеты
"Затронет каждого": авиакомпании предупредили о резком росте цен на билеты - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Затронет каждого": авиакомпании предупредили о резком росте цен на билеты
Иностранные авиакомпании предупредили о резком росте цен на билеты, поскольку стоимость авиакеросина примерно вдвое превышает уровень, установившийся до войны... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:06+0300
2026-10-28T16:06+0300
2026-10-28T16:13+0300
авиакомпании
топливо
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Иностранные авиакомпании предупредили о резком росте цен на билеты, поскольку стоимость авиакеросина примерно вдвое превышает уровень, установившийся до войны США и Ирана, пишет Reuters.Как отмечает агентство, раньше авиакомпании фиксировали будущую стоимость топлива, чтобы защититься от скачков. Однако сейчас, когда цены высоки, новые контракты означают дорогие обязательства, а если геополитическая напряженность спадет, переплата станет убытком."Это затронет каждого. Есть только один-два способа справиться: сокращать расходы или повышать цены", — заявил глава AirAsia Тони Фернандес.Он добавил, что сроки фиксации стоимости авиакеросина заканчиваются и компания закладывает в бюджет 12 месяцев высоких цен на нефть, потому что уже перестала пытаться предсказать развитие ситуации.По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, ни одна европейская авиакомпания, включая его собственную, не имеет хорошей защиты от роста цен до лета 2027 года."Думаю, тарифы вырастут на 15–20%", — предупредил он.В Ryanair отметили, что прекратили фиксировать цены на авиакеросин в сентябре. При этом около 80% потребностей компании в топливе до марта 2027 года пока покрыты.Кроме того, бюджетная Norwegian Air Shuttle была вынуждена отменить часть повышений цен после начала войны в Персидском заливе, поскольку клиенты не были готовы платить. В ЕС авиабилеты в сентябре подорожали на 5,8% год к году, а в США — более чем на 20%.Топливо составляет 30–40% затрат авиакомпаний. Американские перевозчики, по данным Reuters, в основном не фиксируют заранее цены на топливо, в то время как европейские и азиатские исторически делали это активнее.
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авиакомпании, топливо
"Затронет каждого": авиакомпании предупредили о резком росте цен на билеты
Reuters: авиакомпании предупреждают о резком росте цен на билеты
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ.
Иностранные авиакомпании предупредили о резком росте цен на билеты, поскольку стоимость авиакеросина примерно вдвое превышает уровень, установившийся до войны США и Ирана, пишет Reuters
.
Как отмечает агентство, раньше авиакомпании фиксировали будущую стоимость топлива, чтобы защититься от скачков. Однако сейчас, когда цены высоки, новые контракты означают дорогие обязательства, а если геополитическая напряженность спадет, переплата станет убытком.
"Это затронет каждого. Есть только один-два способа справиться: сокращать расходы или повышать цены", — заявил глава AirAsia Тони Фернандес.
Он добавил, что сроки фиксации стоимости авиакеросина заканчиваются и компания закладывает в бюджет 12 месяцев высоких цен на нефть, потому что уже перестала пытаться предсказать развитие ситуации.
По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, ни одна европейская авиакомпания, включая его собственную, не имеет хорошей защиты от роста цен до лета 2027 года.
"Думаю, тарифы вырастут на 15–20%", — предупредил он.
В Ryanair отметили, что прекратили фиксировать цены на авиакеросин в сентябре. При этом около 80% потребностей компании в топливе до марта 2027 года пока покрыты.
Кроме того, бюджетная Norwegian Air Shuttle была вынуждена отменить часть повышений цен после начала войны в Персидском заливе, поскольку клиенты не были готовы платить. В ЕС авиабилеты в сентябре подорожали на 5,8% год к году, а в США — более чем на 20%.
Топливо составляет 30–40% затрат авиакомпаний. Американские перевозчики, по данным Reuters, в основном не фиксируют заранее цены на топливо, в то время как европейские и азиатские исторически делали это активнее.
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