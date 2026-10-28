https://1prime.ru/20261028/birzha-874694079.html

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ЛСР

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ЛСР - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ЛСР

Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам ЛСР (LSRG) после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:35+0300

2026-10-28T12:35+0300

2026-10-28T12:40+0300

рынок

торги

мосбиржа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874694079.jpg?1793180442

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам ЛСР (LSRG) после повышения их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. "По состоянию на 11:58:00 текущая цена составила 842.6 рублей (Отклонение - 27.47 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (661 рублей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" будет проводиться дискретный аукцион с 12.02 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.32 мск. На 12.13 мск акции ЛСР дорожают на 28% относительно предыдущего закрытия, до 848 рублей. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа