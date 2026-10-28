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Биржи США замедлили рост после публикации решения ФРС по учетной ставке

Биржи США замедлили рост после публикации решения ФРС по учетной ставке - 28.10.2026, ПРАЙМ

Биржи США замедлили рост после публикации решения ФРС по учетной ставке

Основные фондовые индексы США преимущественно замедлили рост после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T21:46+0300

2026-10-28T21:46+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно замедлили рост после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) по учетной ставке, следует из данных торгов. По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,75-4% годовых. По состоянию на 21.22 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 52 440,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался на 0,19% - до 26 428,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,05%, до 7726,39 пункта. До публикации итогов заседания американского центробанка все три индекса росли в пределах от 0,02% до 0,27%.

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рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite