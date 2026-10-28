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Украинский бизнес из-за кризиса распродает кафе, рестораны и магазины

Украинский бизнес из-за кризиса распродает кафе, рестораны и магазины - 28.10.2026, ПРАЙМ

Украинский бизнес из-за кризиса распродает кафе, рестораны и магазины

Украинский бизнес из-за кризиса распродает кафе, рестораны и магазины в Киеве, сообщает украинское издание Insider.ua. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:48+0300

2026-10-28T16:48+0300

2026-10-28T16:48+0300

бизнес

мировая экономика

киев

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Украинский бизнес из-за кризиса распродает кафе, рестораны и магазины в Киеве, сообщает украинское издание Insider.ua. "Украинский бизнес в кризисной ситуации. В Киеве массово распродают кафе, рестораны и магазины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По информации издания, в частности кофейню площадью 50 квадратных метров в Киеве продают за 22 тысячи долларов, хотя затраты на ее открытие, как утверждает издание, были вдвое выше. В сообщении говорится, что цветочный магазин, который выставляли на продажу за 45 тысяч долларов, в итоге продали всего за 10 тысяч долларов. Издание резюмирует, что в украинской столице стало больше предложений о продаже готового бизнеса - от кофеен и ресторанов до салонов красоты и магазинов. В качестве причин издание называет спад спроса и дефицит кадров. Депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил 19 августа, что украинские компании несут миллиардные убытки и находятся на грани остановки. По словам Гетманцева, государство не в состоянии компенсировать бизнесу убытки. Ранее 1 августа Гетманцев заявил, что украинские предприниматели "в отчаянии" из-за проблем с логистикой и складскими помещениями.

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бизнес, мировая экономика, киев