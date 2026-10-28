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Британское бюро по бюджетной ответственности понизило прогноз роста ВВП

Британское бюро по бюджетной ответственности понизило прогноз роста ВВП - 28.10.2026, ПРАЙМ

Британское бюро по бюджетной ответственности понизило прогноз роста ВВП

Британское бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) в среду понизило прогноз роста ВВП страны в 2027 году на 0,5 процентного... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:17+0300

2026-10-28T18:17+0300

2026-10-28T18:17+0300

мировая экономика

ближний восток

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ЛОНДОН, 28 окт - ПРАЙМ. Британское бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) в среду понизило прогноз роста ВВП страны в 2027 году на 0,5 процентного пункта - до 1% на фоне роста цен на энергоносители. "Мы прогнозируем рост ВВП на уровне около 1% в 2027 году — примерно на 0,5 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось в марте, так как рост мировых цен на энергоносители и повышение процентных ставок оказали влияние на экономическую активность", - говорится в прогнозе. По итогам текущего года рост ВВП Британии составит 1,25%, прогнозирует бюро. Ранее ожидался рост на уровне 1,1%. Повышение обусловлено ростом в сфере искусственного интеллекта. Прогноз по инфляции в текущем году повышен с 2% до 3,5% на фоне роста цен на нефть и эскалации на Ближнем Востоке. Регулятор также считает, что к началу 2030-х годов уровень доходов населения Британии будет всего на 2% выше, чем до пандемии.

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мировая экономика, ближний восток