https://1prime.ru/20261028/bolivija-874727682.html
Боливия может остаться без газа к 2029 году
Боливия может остаться без газа к 2029 году - 28.10.2026, ПРАЙМ
Боливия может остаться без газа к 2029 году
Боливия может столкнуться с нехваткой газа для удовлетворения внутреннего спроса к 2029 году, что вынудит страну перейти к импорту, сообщила в среду заместитель | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T20:06+0300
2026-10-28T20:06+0300
2026-10-28T20:06+0300
газ
боливия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874727682.jpg?1793207178
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 28 окт - ПРАЙМ. Боливия может столкнуться с нехваткой газа для удовлетворения внутреннего спроса к 2029 году, что вынудит страну перейти к импорту, сообщила в среду заместитель министра углеводородов страны Татьяна Генусио.
"К 2029 году мы можем остаться без газа, поскольку и производство, и спрос сравняются. Это означает, что мы начнем импортировать газ в 2029 году", – сказала она журналистам.
Генусио подчеркнула, что предыдущие правительства Боливии не инвестировали в разведку новых месторождений углеводородов, процесс, который в среднем занимает семь лет для получения результатов.
В настоящее время правительство уже разрешило в порядке исключения импорт природного газа и сжиженного природного газа частными и государственными компаниями для собственного потребления и производства электроэнергии.
боливия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, боливия
Боливия может остаться без газа к 2029 году
Замминистра Генусио: Боливия может остаться без газа к 2029 году
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 28 окт - ПРАЙМ. Боливия может столкнуться с нехваткой газа для удовлетворения внутреннего спроса к 2029 году, что вынудит страну перейти к импорту, сообщила в среду заместитель министра углеводородов страны Татьяна Генусио.
"К 2029 году мы можем остаться без газа, поскольку и производство, и спрос сравняются. Это означает, что мы начнем импортировать газ в 2029 году", – сказала она журналистам.
Генусио подчеркнула, что предыдущие правительства Боливии не инвестировали в разведку новых месторождений углеводородов, процесс, который в среднем занимает семь лет для получения результатов.
В настоящее время правительство уже разрешило в порядке исключения импорт природного газа и сжиженного природного газа частными и государственными компаниями для собственного потребления и производства электроэнергии.