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Боливия может остаться без газа к 2029 году - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Боливия может остаться без газа к 2029 году
Боливия может остаться без газа к 2029 году - 28.10.2026, ПРАЙМ
Боливия может остаться без газа к 2029 году
Боливия может столкнуться с нехваткой газа для удовлетворения внутреннего спроса к 2029 году, что вынудит страну перейти к импорту, сообщила в среду заместитель | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T20:06+0300
2026-10-28T20:06+0300
газ
боливия
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 28 окт - ПРАЙМ. Боливия может столкнуться с нехваткой газа для удовлетворения внутреннего спроса к 2029 году, что вынудит страну перейти к импорту, сообщила в среду заместитель министра углеводородов страны Татьяна Генусио. "К 2029 году мы можем остаться без газа, поскольку и производство, и спрос сравняются. Это означает, что мы начнем импортировать газ в 2029 году", – сказала она журналистам. Генусио подчеркнула, что предыдущие правительства Боливии не инвестировали в разведку новых месторождений углеводородов, процесс, который в среднем занимает семь лет для получения результатов. В настоящее время правительство уже разрешило в порядке исключения импорт природного газа и сжиженного природного газа частными и государственными компаниями для собственного потребления и производства электроэнергии.
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газ, боливия
Газ, БОЛИВИЯ
20:06 28.10.2026
 
Боливия может остаться без газа к 2029 году

Замминистра Генусио: Боливия может остаться без газа к 2029 году

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 28 окт - ПРАЙМ. Боливия может столкнуться с нехваткой газа для удовлетворения внутреннего спроса к 2029 году, что вынудит страну перейти к импорту, сообщила в среду заместитель министра углеводородов страны Татьяна Генусио.
"К 2029 году мы можем остаться без газа, поскольку и производство, и спрос сравняются. Это означает, что мы начнем импортировать газ в 2029 году", – сказала она журналистам.
Генусио подчеркнула, что предыдущие правительства Боливии не инвестировали в разведку новых месторождений углеводородов, процесс, который в среднем занимает семь лет для получения результатов.
В настоящее время правительство уже разрешило в порядке исключения импорт природного газа и сжиженного природного газа частными и государственными компаниями для собственного потребления и производства электроэнергии.
 
ГазБОЛИВИЯ
 
 
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