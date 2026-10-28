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Боливия может остаться без газа к 2029 году

Боливия может остаться без газа к 2029 году - 28.10.2026, ПРАЙМ

Боливия может остаться без газа к 2029 году

Боливия может столкнуться с нехваткой газа для удовлетворения внутреннего спроса к 2029 году, что вынудит страну перейти к импорту, сообщила в среду заместитель | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:06+0300

2026-10-28T20:06+0300

2026-10-28T20:06+0300

газ

боливия

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 28 окт - ПРАЙМ. Боливия может столкнуться с нехваткой газа для удовлетворения внутреннего спроса к 2029 году, что вынудит страну перейти к импорту, сообщила в среду заместитель министра углеводородов страны Татьяна Генусио. "К 2029 году мы можем остаться без газа, поскольку и производство, и спрос сравняются. Это означает, что мы начнем импортировать газ в 2029 году", – сказала она журналистам. Генусио подчеркнула, что предыдущие правительства Боливии не инвестировали в разведку новых месторождений углеводородов, процесс, который в среднем занимает семь лет для получения результатов. В настоящее время правительство уже разрешило в порядке исключения импорт природного газа и сжиженного природного газа частными и государственными компаниями для собственного потребления и производства электроэнергии.

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газ, боливия