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БРИКС укрепляет свои позиции в Африке, пишут СМИ

БРИКС укрепляет свои позиции в Африке, пишут СМИ - 28.10.2026, ПРАЙМ

БРИКС укрепляет свои позиции в Африке, пишут СМИ

БРИКС укрепляет свои экономические позиции в Африке, показатель их "значимости в финансово-экономическом влиянии" вырос до 16%, в то время как у Европы и США... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:56+0300

2026-10-28T08:56+0300

2026-10-28T09:31+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. БРИКС укрепляет свои экономические позиции в Африке, показатель их "значимости в финансово-экономическом влиянии" вырос до 16%, в то время как у Европы и США сократился до 29% и 10% соответственно, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные ООН и его подразделения ЮНКТАД, а также Всемирного банка, МВФ, и ОЭСР. "Значимость Европы и США в финансово-экономическом влиянии в африканских странах сократилась до 29 и 10%. Страны БРИКС укрепили свои позиции до 16%, причем в Центральной и Восточной Африке занимают уже лидирующие позиции в 19 и 31% соответственно", - говорится в материале. Доля высчитывается после учета общего объема африканской торговли, внешнего долга, инвестиций, а также иностранной помощи и денежных переводов, поясняет издание. Так, в частности, за последние 10 лет страны БРИКС нарастили экспорт товаров в Африку до 309 миллиардов со 187 миллиардов, а общий объем таких поставок из стран ОЭСР за 2015–2025 годы номинально поднялся всего на 18% – до 287 миллиардов долларов. Прирост был ниже уровня долларовой инфляции, то есть натуральный импорт сократился на 13%, пишет газета. Отмечается, что самой "экономически независимой" страной стал Алжир: его "внешнее взаимодействие" составляло лишь половину ВВП, что втрое ниже среднего показателя по континенту. При этом масштаб "внешнего взаимодействия" всей Африки превысил 5,3 триллиона долларов - то есть оказался в 1,7 раза больше ее совокупного ВВП. Согласно подсчетам, оказалось, что "экономическое влияние" России в Африке - около 0,5%. При этом, по мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерины Новиковой, которое приводит издание, эта доля не отражает значения страны как поставщика зерна, вооружений и атомных технологий, формирующих долгосрочную зависимость африканских партнеров. Взятые показатели вполне применимы для оценки степени и характера внешнего экономического влияния на страны Африки, дает оценку "Ведомостям" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Объективную оценку позволяют провести такие показатели, как концентрация торговли, инвестиций и долга по странам-партнерам, зависимость экспорта от ключевых товаров, а также структура внешнего долга, добавляет Новикова. Но для более полной оценки необходимо учитывать и многие качественные показатели, полагает Пискунова. Например, санкции и торговые барьеры, субсидирование, валюту международных расчетов, иностранное присутствие на фондовых рынках, контроль над инфраструктурой и строительными проектами. Важно также влияние через фонды развития, интеллектуальную собственность и финансовые технологии, заключает она.

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мировая экономика, африка, европа, сша, ведомости, оэср, оон