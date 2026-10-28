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Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах, порядка 40 тыс - Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах, порядка 40 тыс - Путин
Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах, порядка 40 тыс - Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах, порядка 40 тыс - Путин
Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах - это порядка 40 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:00+0300
2026-10-28T15:00+0300
россия
общество
африка
москва
владимир путин
минобрнауки
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах - это порядка 40 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин. "С 2020 года число обучающихся в России африканских студентов увеличилось в полтора раза, а число российских стипендий для Африки почти втрое. В российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств, порядка 40 тысяч", - сказал Путин в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка. Глава государства подчеркнул, что на 2026-2027 учебный год стипендиальная квота увеличена до 5,5 тысяч мест. "Под эгидой Минобрнауки России с 2021 года успешно работает Российско-Африканский сетевой университет, объединяющий свыше 70 вузов из 17 государств континента. По его линии образование получили уже более тысячи африканцев", - сказал Путин. Он также подчеркнул, что в этом году запущена специальная программа, компенсирующая расходы африканских студентов на перелет, проживание, питание и обучение в России. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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40
192
40
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россия, общество , африка, москва, владимир путин, минобрнауки
РОССИЯ, Общество , АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, Минобрнауки
15:00 28.10.2026
 

Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах, порядка 40 тыс - Путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах - это порядка 40 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин.
"С 2020 года число обучающихся в России африканских студентов увеличилось в полтора раза, а число российских стипендий для Африки почти втрое. В российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств, порядка 40 тысяч", - сказал Путин в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
Глава государства подчеркнул, что на 2026-2027 учебный год стипендиальная квота увеличена до 5,5 тысяч мест.
"Под эгидой Минобрнауки России с 2021 года успешно работает Российско-Африканский сетевой университет, объединяющий свыше 70 вузов из 17 государств континента. По его линии образование получили уже более тысячи африканцев", - сказал Путин.
Он также подчеркнул, что в этом году запущена специальная программа, компенсирующая расходы африканских студентов на перелет, проживание, питание и обучение в России.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯОбществоАФРИКАМОСКВАВладимир ПутинМинобрнауки
 
 
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