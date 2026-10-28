https://1prime.ru/20261028/chislo-874705162.html
Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах, порядка 40 тыс - Путин
Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах, порядка 40 тыс - Путин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах, порядка 40 тыс - Путин
Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах - это порядка 40 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:00+0300
2026-10-28T15:00+0300
2026-10-28T15:00+0300
россия
общество
африка
москва
владимир путин
минобрнауки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874705162.jpg?1793188820
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах - это порядка 40 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин.
"С 2020 года число обучающихся в России африканских студентов увеличилось в полтора раза, а число российских стипендий для Африки почти втрое. В российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств, порядка 40 тысяч", - сказал Путин в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
Глава государства подчеркнул, что на 2026-2027 учебный год стипендиальная квота увеличена до 5,5 тысяч мест.
"Под эгидой Минобрнауки России с 2021 года успешно работает Российско-Африканский сетевой университет, объединяющий свыше 70 вузов из 17 государств континента. По его линии образование получили уже более тысячи африканцев", - сказал Путин.
Он также подчеркнул, что в этом году запущена специальная программа, компенсирующая расходы африканских студентов на перелет, проживание, питание и обучение в России.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , африка, москва, владимир путин, минобрнауки
РОССИЯ, Общество , АФРИКА, МОСКВА, Владимир Путин, Минобрнауки
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рекордное число студентов из Африки обучается в российских вузах - это порядка 40 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин.
"С 2020 года число обучающихся в России африканских студентов увеличилось в полтора раза, а число российских стипендий для Африки почти втрое. В российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств, порядка 40 тысяч", - сказал Путин в ходе экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.
Глава государства подчеркнул, что на 2026-2027 учебный год стипендиальная квота увеличена до 5,5 тысяч мест.
"Под эгидой Минобрнауки России с 2021 года успешно работает Российско-Африканский сетевой университет, объединяющий свыше 70 вузов из 17 государств континента. По его линии образование получили уже более тысячи африканцев", - сказал Путин.
Он также подчеркнул, что в этом году запущена специальная программа, компенсирующая расходы африканских студентов на перелет, проживание, питание и обучение в России.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.