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Chrysler отзывает в США 13,3 тысячи машин из-за неисправности фар

Chrysler отзывает в США 13,3 тысячи машин из-за неисправности фар - 28.10.2026, ПРАЙМ

Chrysler отзывает в США 13,3 тысячи машин из-за неисправности фар

Североамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает 13,3 тысячи автомобилей в США из-за неисправности задних фонарей, следует из... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:39+0300

2026-10-28T12:39+0300

2026-10-28T12:42+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение Stellantis, Chrysler (FCA US LLC), отзывает 13,3 тысячи автомобилей в США из-за неисправности задних фонарей, следует из сообщений Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Компания Chrysler (FCA US, LLC) отзывает некоторые автомобили модели Dodge Durango 2026 года выпуска. Контакты в жгуте проводов задних фонарей могут быть повреждены, что может привести к выходу фонарей из строя", - говорится в документе. Таким образом, отзываемые автомобили не соответствуют требованиям Федерального стандарта безопасности транспортных средств № 108 "Лампы, светоотражающие устройства и сопутствующее оборудование". Всего компания отзывает 13 330 машин, указано в материале. Неисправные задние фонари могут ограничивать видимость водителя, что повышает риск возникновения аварии, следует из релиза NHTSA. Для решения проблемы дилеры бесплатно заменят задние фонари. Письма с уведомлением владельцев, как ожидается, будут отправлены 3 декабря, говорится в сообщении. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сша, stellantis, citroen, fiat