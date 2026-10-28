https://1prime.ru/20261028/danone-874683048.html

Продажи Danone за девять месяцев выросли на 2,9%

Продажи Danone за девять месяцев выросли на 2,9% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Продажи Danone за девять месяцев выросли на 2,9%

Французский производитель молочной продукции Danone S.A. по итогам первых девяти месяцев 2026 года нарастил объем продаж в годовом выражении на 2,9%, до 21,176... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:30+0300

2026-10-28T10:30+0300

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бизнес

южная америка

азиатско-тихоокеанский регион

европа

danone

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Французский производитель молочной продукции Danone S.A. по итогам первых девяти месяцев 2026 года нарастил объем продаж в годовом выражении на 2,9%, до 21,176 миллиарда евро, сообщается в релизе компании. Рост сопоставимых продаж Danone (like-for-like) при этом составил 3,6%. В региональном разрезе по итогам девяти месяцев продажи выросли: в EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) на 1,7% в годовом выражении, до 9,349 миллиарда евро, в Северной и Южной Америке - на 3,5%, до 7,064 миллиарда, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4,3%, до 4,762 миллиарда евро. По итогам третьего квартала объем продаж Danone увеличился на 5,2% в годовом выражении, до 7,233 миллиарда евро, при прогнозе в 7,18 миллиарда. Рост сопоставимых продаж при этом составил 4%. В EMEA продажи за квартал выросли на 3,5%, до 3,215 миллиарда евро, в Северной и Южной Америке - на 5,3%, до 2,372 миллиарда, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 8,6%, до 1,646 миллиарда евро. Компания сохранила прогноз роста продаж по итогам текущего года в сопоставимом ценовом выражении в диапазоне 3-5%. Французская компания Danone была основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 120 странах, ее штат насчитывает почти 90 тысяч человек.

южная америка

азиатско-тихоокеанский регион

европа

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бизнес, южная америка, азиатско-тихоокеанский регион, европа, danone