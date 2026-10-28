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Дефицит торговли товарами в США достиг нового максимума
Дефицит торговли товарами в США достиг нового максимума - 28.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит торговли товарами в США достиг нового максимума
Дефицит торговли товарами в США в сентябре вырос на 2,8 миллиарда долларов в месячном выражении и достиг нового максимума с марта прошлого года в 134,9... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:13+0300
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мировая экономика
сша
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дефицит торговли товарами в США в сентябре вырос на 2,8 миллиарда долларов в месячном выражении и достиг нового максимума с марта прошлого года в 134,9 миллиарда, свидетельствуют предварительные данные бюро переписи населения министерства торговли страны.
"Дефицит международной торговли (товарами - ред.) составил 134,9 миллиарда долларов в сентябре, увеличившись на 2,8 миллиарда со 132,1 миллиарда в августе", - говорится в релизе.
Выше показатель был в марте 2025 года, когда дефицит составлял 158,729 миллиарда долларов.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит в 130 миллиардов долларов.
В годовом выражении дефицит подскочил сразу в 1,6 раза.
Экспорт товаров из США в отчетном месяце вырос к августу на 5,3 миллиарда долларов - до 209,2 миллиарда. Импорт увеличился на 8,1 миллиарда долларов в месячном выражении и составил 344,1 миллиарда.
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мировая экономика, сша
Дефицит торговли товарами в США достиг нового максимума
Дефицит торговли товарами в США в сентябре достиг нового максимума с марта 2025 года
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дефицит торговли товарами в США в сентябре вырос на 2,8 миллиарда долларов в месячном выражении и достиг нового максимума с марта прошлого года в 134,9 миллиарда, свидетельствуют предварительные данные бюро переписи населения министерства торговли страны.
"Дефицит международной торговли (товарами - ред.) составил 134,9 миллиарда долларов в сентябре, увеличившись на 2,8 миллиарда со 132,1 миллиарда в августе", - говорится в релизе.
Выше показатель был в марте 2025 года, когда дефицит составлял 158,729 миллиарда долларов.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит в 130 миллиардов долларов.
В годовом выражении дефицит подскочил сразу в 1,6 раза.
Экспорт товаров из США в отчетном месяце вырос к августу на 5,3 миллиарда долларов - до 209,2 миллиарда. Импорт увеличился на 8,1 миллиарда долларов в месячном выражении и составил 344,1 миллиарда.