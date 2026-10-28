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Дефицит торговли товарами в США достиг нового максимума

Дефицит торговли товарами в США достиг нового максимума - 28.10.2026, ПРАЙМ

Дефицит торговли товарами в США достиг нового максимума

Дефицит торговли товарами в США в сентябре вырос на 2,8 миллиарда долларов в месячном выражении и достиг нового максимума с марта прошлого года в 134,9... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T18:13+0300

2026-10-28T18:13+0300

2026-10-28T18:13+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дефицит торговли товарами в США в сентябре вырос на 2,8 миллиарда долларов в месячном выражении и достиг нового максимума с марта прошлого года в 134,9 миллиарда, свидетельствуют предварительные данные бюро переписи населения министерства торговли страны. "Дефицит международной торговли (товарами - ред.) составил 134,9 миллиарда долларов в сентябре, увеличившись на 2,8 миллиарда со 132,1 миллиарда в августе", - говорится в релизе. Выше показатель был в марте 2025 года, когда дефицит составлял 158,729 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит в 130 миллиардов долларов. В годовом выражении дефицит подскочил сразу в 1,6 раза. Экспорт товаров из США в отчетном месяце вырос к августу на 5,3 миллиарда долларов - до 209,2 миллиарда. Импорт увеличился на 8,1 миллиарда долларов в месячном выражении и составил 344,1 миллиарда.

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мировая экономика, сша