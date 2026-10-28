https://1prime.ru/20261028/defitsit-874722944.html
Дефицит алюминия на мировом рынке приблизится к 5 млн тонн в 2030 году
Дефицит алюминия на мировом рынке приблизится к 5 млн тонн в 2030 году - 28.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит алюминия на мировом рынке приблизится к 5 млн тонн в 2030 году
Дефицит алюминия на мировом рынке приблизится к 5 миллиона тонн в 2030 году на фоне ограниченного потенциала по расширению предложения и быстро растущего... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:53+0300
2026-10-28T18:53+0300
2026-10-28T18:53+0300
персидский залив
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дефицит алюминия на мировом рынке приблизится к 5 миллиона тонн в 2030 году на фоне ограниченного потенциала по расширению предложения и быстро растущего спроса, в первую очередь, со стороны возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и электросетей, следует из исследования аналитической компании "Эйлер", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно представленной таблице, ожидается, что глобальный спрос на первичный алюминий по итогам 2026 года составит 75,4 миллиона тонн в 2026 году. При этом дефицит "крылатого" металла в текущем году прогнозируется в размере 1,8% от спроса - 1,35 миллиона тонн.
К 2030 году спрос на алюминий на мировом рынке оценивается в 86,7 миллиона тонн, а его нехватка - около 6% годового потребления, что составляет примерно 4,9 миллиона тонн - в 3,5 раза выше, чем ожидается в текущем году.
"В базовом сценарии мы ожидаем, что на фоне форс-мажоров в поставках из стран Персидского залива и высокого спроса от ВИЭ дефицит алюминия по итогам 2026 года расширится до 2% от спроса (против 1% в 2025 года), и нехватка металла продолжит расти в будущем", - уточняется в исследовании.
По расчетам "Эйлер", текущих видимых запасов алюминия на рынке хватит примерно на три года покрытия дефицита.
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персидский залив
Дефицит алюминия на мировом рынке приблизится к 5 млн тонн в 2030 году
"Эйлер": дефицит алюминия на мировом рынке приблизится к 5 миллионам тонн в 2030 году
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дефицит алюминия на мировом рынке приблизится к 5 миллиона тонн в 2030 году на фоне ограниченного потенциала по расширению предложения и быстро растущего спроса, в первую очередь, со стороны возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и электросетей, следует из исследования аналитической компании "Эйлер", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно представленной таблице, ожидается, что глобальный спрос на первичный алюминий по итогам 2026 года составит 75,4 миллиона тонн в 2026 году. При этом дефицит "крылатого" металла в текущем году прогнозируется в размере 1,8% от спроса - 1,35 миллиона тонн.
К 2030 году спрос на алюминий на мировом рынке оценивается в 86,7 миллиона тонн, а его нехватка - около 6% годового потребления, что составляет примерно 4,9 миллиона тонн - в 3,5 раза выше, чем ожидается в текущем году.
"В базовом сценарии мы ожидаем, что на фоне форс-мажоров в поставках из стран Персидского залива и высокого спроса от ВИЭ дефицит алюминия по итогам 2026 года расширится до 2% от спроса (против 1% в 2025 года), и нехватка металла продолжит расти в будущем", - уточняется в исследовании.
По расчетам "Эйлер", текущих видимых запасов алюминия на рынке хватит примерно на три года покрытия дефицита.