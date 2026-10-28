https://1prime.ru/20261028/dohodnost-874729782.html
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 5,032%
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 5,032% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 5,032%
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного усилила рост в среду после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:34+0300
2026-10-28T21:34+0300
2026-10-28T21:34+0300
рынок
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874729782.jpg?1793212440
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного усилила рост в среду после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении учетной ставки, следует из данных торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.13 мск росла до 5,032% с уровня прошлого закрытия в 4,986%. До объявления решения ФРС показатель поднимался до 5,019%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивалась до 5,333% с уровня прошлого закрытия в 5,305%. До публикации итогов заседания центробанка показатель рос до 5,318%.
По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых. Следующее заседания центробанка пройдет 8-9 декабря.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша
Доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 5,032%
Доходность десятилетних гособлигаций США повысилась после публикации решения ФРС
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного усилила рост в среду после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении учетной ставки, следует из данных торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 21.13 мск росла до 5,032% с уровня прошлого закрытия в 4,986%. До объявления решения ФРС показатель поднимался до 5,019%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивалась до 5,333% с уровня прошлого закрытия в 5,305%. До публикации итогов заседания центробанка показатель рос до 5,318%.
По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых. Следующее заседания центробанка пройдет 8-9 декабря.