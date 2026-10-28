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Доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 5,032%

Доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 5,032% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 5,032%

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного усилила рост в среду после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T21:34+0300

2026-10-28T21:34+0300

2026-10-28T21:34+0300

рынок

сша

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) немного усилила рост в среду после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении учетной ставки, следует из данных торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 21.13 мск росла до 5,032% с уровня прошлого закрытия в 4,986%. До объявления решения ФРС показатель поднимался до 5,019%. Доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивалась до 5,333% с уровня прошлого закрытия в 5,305%. До публикации итогов заседания центробанка показатель рос до 5,318%. По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых. Следующее заседания центробанка пройдет 8-9 декабря.

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