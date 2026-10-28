Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/dohody-874675526.html
Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей
Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей
Депутаты Магаданской областной Думы на очередном заседании приняли изменения в бюджет региона, доходы 2026 года увеличили на 6 миллиардов, они достигли... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T06:34+0300
2026-10-28T08:26+0300
колыма
магадан
охотское море
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874675526.jpg?1793165203
МАГАДАН, 28 окт - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной Думы на очередном заседании приняли изменения в бюджет региона, доходы 2026 года увеличили на 6 миллиардов, они достигли рекордных 125,7 миллиарда рублей, сообщает правительство Колымы. "Доходы областного бюджета достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей. … По итогам корректировки доходы на текущий год увеличены на 6,22 миллиарда рублей и достигли 125,77 миллиарда рублей. Расходы выросли на аналогичную сумму и составляют 125,94 миллиарда рублей. Дефицит остался неизменным – 170,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что положительная динамика связана с ростом доходов горнодобывающих предприятий на фоне динамики цен на золото. "Дополнительные средства решено направить на выполнение социальных обязательств, поддержку здравоохранения и образования. Значительные средства предусмотрены на реализацию мастер-плана Магадана, переселение граждан из аварийного жилья, укрепление берега Охотского моря на участке от парка "Маяк" до инфекционной больницы, а также обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований", - дополняет ведомство. Дополняется также, что Магаданская область постепенно сокращает размер долга. За три года его объем планируется уменьшить с 15,65 миллиарда до 11,11 миллиарда рублей. К 2029 году регион намерен полностью погасить облигационные займы.
колыма
магадан
охотское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
колыма, магадан, охотское море
КОЛЫМА, Магадан, Охотское море
06:34 28.10.2026 (обновлено: 08:26 28.10.2026)
 
Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей

Доходы бюджета Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей в 2026 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МАГАДАН, 28 окт - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной Думы на очередном заседании приняли изменения в бюджет региона, доходы 2026 года увеличили на 6 миллиардов, они достигли рекордных 125,7 миллиарда рублей, сообщает правительство Колымы.
"Доходы областного бюджета достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей. … По итогам корректировки доходы на текущий год увеличены на 6,22 миллиарда рублей и достигли 125,77 миллиарда рублей. Расходы выросли на аналогичную сумму и составляют 125,94 миллиарда рублей. Дефицит остался неизменным – 170,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Поясняется, что положительная динамика связана с ростом доходов горнодобывающих предприятий на фоне динамики цен на золото.
"Дополнительные средства решено направить на выполнение социальных обязательств, поддержку здравоохранения и образования. Значительные средства предусмотрены на реализацию мастер-плана Магадана, переселение граждан из аварийного жилья, укрепление берега Охотского моря на участке от парка "Маяк" до инфекционной больницы, а также обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований", - дополняет ведомство.
Дополняется также, что Магаданская область постепенно сокращает размер долга. За три года его объем планируется уменьшить с 15,65 миллиарда до 11,11 миллиарда рублей. К 2029 году регион намерен полностью погасить облигационные займы.
 
КОЛЫМАМагаданОхотское море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала