https://1prime.ru/20261028/dohody-874675526.html

Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей

Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей

Депутаты Магаданской областной Думы на очередном заседании приняли изменения в бюджет региона, доходы 2026 года увеличили на 6 миллиардов, они достигли... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T06:34+0300

2026-10-28T06:34+0300

2026-10-28T08:26+0300

колыма

магадан

охотское море

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874675526.jpg?1793165203

МАГАДАН, 28 окт - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной Думы на очередном заседании приняли изменения в бюджет региона, доходы 2026 года увеличили на 6 миллиардов, они достигли рекордных 125,7 миллиарда рублей, сообщает правительство Колымы. "Доходы областного бюджета достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей. … По итогам корректировки доходы на текущий год увеличены на 6,22 миллиарда рублей и достигли 125,77 миллиарда рублей. Расходы выросли на аналогичную сумму и составляют 125,94 миллиарда рублей. Дефицит остался неизменным – 170,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что положительная динамика связана с ростом доходов горнодобывающих предприятий на фоне динамики цен на золото. "Дополнительные средства решено направить на выполнение социальных обязательств, поддержку здравоохранения и образования. Значительные средства предусмотрены на реализацию мастер-плана Магадана, переселение граждан из аварийного жилья, укрепление берега Охотского моря на участке от парка "Маяк" до инфекционной больницы, а также обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований", - дополняет ведомство. Дополняется также, что Магаданская область постепенно сокращает размер долга. За три года его объем планируется уменьшить с 15,65 миллиарда до 11,11 миллиарда рублей. К 2029 году регион намерен полностью погасить облигационные займы.

колыма

магадан

охотское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

колыма, магадан, охотское море