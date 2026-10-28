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Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей
Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей
Депутаты Магаданской областной Думы на очередном заседании приняли изменения в бюджет региона, доходы 2026 года увеличили на 6 миллиардов, они достигли... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T06:34+0300
2026-10-28T06:34+0300
2026-10-28T08:26+0300
колыма
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МАГАДАН, 28 окт - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной Думы на очередном заседании приняли изменения в бюджет региона, доходы 2026 года увеличили на 6 миллиардов, они достигли рекордных 125,7 миллиарда рублей, сообщает правительство Колымы. "Доходы областного бюджета достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей. … По итогам корректировки доходы на текущий год увеличены на 6,22 миллиарда рублей и достигли 125,77 миллиарда рублей. Расходы выросли на аналогичную сумму и составляют 125,94 миллиарда рублей. Дефицит остался неизменным – 170,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что положительная динамика связана с ростом доходов горнодобывающих предприятий на фоне динамики цен на золото. "Дополнительные средства решено направить на выполнение социальных обязательств, поддержку здравоохранения и образования. Значительные средства предусмотрены на реализацию мастер-плана Магадана, переселение граждан из аварийного жилья, укрепление берега Охотского моря на участке от парка "Маяк" до инфекционной больницы, а также обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований", - дополняет ведомство. Дополняется также, что Магаданская область постепенно сокращает размер долга. За три года его объем планируется уменьшить с 15,65 миллиарда до 11,11 миллиарда рублей. К 2029 году регион намерен полностью погасить облигационные займы.
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колыма, магадан, охотское море
КОЛЫМА, Магадан, Охотское море
Доходы Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей
Доходы бюджета Магаданской области достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей в 2026 году
МАГАДАН, 28 окт - ПРАЙМ. Депутаты Магаданской областной Думы на очередном заседании приняли изменения в бюджет региона, доходы 2026 года увеличили на 6 миллиардов, они достигли рекордных 125,7 миллиарда рублей, сообщает правительство Колымы.
"Доходы областного бюджета достигли рекордных 125,77 миллиарда рублей. … По итогам корректировки доходы на текущий год увеличены на 6,22 миллиарда рублей и достигли 125,77 миллиарда рублей. Расходы выросли на аналогичную сумму и составляют 125,94 миллиарда рублей. Дефицит остался неизменным – 170,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Поясняется, что положительная динамика связана с ростом доходов горнодобывающих предприятий на фоне динамики цен на золото.
"Дополнительные средства решено направить на выполнение социальных обязательств, поддержку здравоохранения и образования. Значительные средства предусмотрены на реализацию мастер-плана Магадана, переселение граждан из аварийного жилья, укрепление берега Охотского моря на участке от парка "Маяк" до инфекционной больницы, а также обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований", - дополняет ведомство.
Дополняется также, что Магаданская область постепенно сокращает размер долга. За три года его объем планируется уменьшить с 15,65 миллиарда до 11,11 миллиарда рублей. К 2029 году регион намерен полностью погасить облигационные займы.