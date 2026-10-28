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Россия начала снижать долю импорта в потреблении РЗМ, заявил Мантуров - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россия начала снижать долю импорта в потреблении РЗМ, заявил Мантуров
Россия начала снижать долю импорта в потреблении РЗМ, заявил Мантуров - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия начала снижать долю импорта в потреблении РЗМ, заявил Мантуров
Нацпроект "Новые материалы и химия" позволил начать снижение доли импорта в потреблении редких и редкоземельных металлов в России, которая сегодня составляет... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:45+0300
2026-10-28T12:49+0300
россия
промышленность
денис мантуров
совет федерации
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Нацпроект "Новые материалы и химия" позволил начать снижение доли импорта в потреблении редких и редкоземельных металлов в России, которая сегодня составляет 68%, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На десятки отраслей работает и нацпроект "Новые материалы и химия"… по редким и редкоземельным металлам за счет мероприятий нацпроекта доля импорта в потреблении начала снижаться и сейчас составляет около 68%", - сказал он, выступая в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации. Кроме того, в мало- и среднетоннажной химии к концу года правительство за счет нацпроекта рассчитывает довести число освоенной номенклатуры почти до шести десятков. "Одновременно расширяем производство компонентов для композитов", - отметил Мантуров.
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россия, промышленность, денис мантуров, совет федерации
РОССИЯ, Промышленность, Денис Мантуров, Совет Федерации
12:45 28.10.2026 (обновлено: 12:49 28.10.2026)
 
Россия начала снижать долю импорта в потреблении РЗМ, заявил Мантуров

Мантуров: доля импорта в потреблении редкоземельных металлов в России снизилась до 68%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Нацпроект "Новые материалы и химия" позволил начать снижение доли импорта в потреблении редких и редкоземельных металлов в России, которая сегодня составляет 68%, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На десятки отраслей работает и нацпроект "Новые материалы и химия"… по редким и редкоземельным металлам за счет мероприятий нацпроекта доля импорта в потреблении начала снижаться и сейчас составляет около 68%", - сказал он, выступая в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации.
Кроме того, в мало- и среднетоннажной химии к концу года правительство за счет нацпроекта рассчитывает довести число освоенной номенклатуры почти до шести десятков.
"Одновременно расширяем производство компонентов для композитов", - отметил Мантуров.
 
РОССИЯПромышленностьДенис МантуровСовет Федерации
 
 
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