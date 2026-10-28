https://1prime.ru/20261028/dolja-874695086.html

Россия начала снижать долю импорта в потреблении РЗМ, заявил Мантуров

Россия начала снижать долю импорта в потреблении РЗМ, заявил Мантуров - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия начала снижать долю импорта в потреблении РЗМ, заявил Мантуров

Нацпроект "Новые материалы и химия" позволил начать снижение доли импорта в потреблении редких и редкоземельных металлов в России, которая сегодня составляет... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:45+0300

2026-10-28T12:45+0300

2026-10-28T12:49+0300

россия

промышленность

денис мантуров

совет федерации

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Нацпроект "Новые материалы и химия" позволил начать снижение доли импорта в потреблении редких и редкоземельных металлов в России, которая сегодня составляет 68%, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На десятки отраслей работает и нацпроект "Новые материалы и химия"… по редким и редкоземельным металлам за счет мероприятий нацпроекта доля импорта в потреблении начала снижаться и сейчас составляет около 68%", - сказал он, выступая в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации. Кроме того, в мало- и среднетоннажной химии к концу года правительство за счет нацпроекта рассчитывает довести число освоенной номенклатуры почти до шести десятков. "Одновременно расширяем производство компонентов для композитов", - отметил Мантуров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, денис мантуров, совет федерации