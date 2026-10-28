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В "Фосагро" оценили долю компании в российском экспорте удобрений в Африку

В "Фосагро" оценили долю компании в российском экспорте удобрений в Африку - 28.10.2026, ПРАЙМ

В "Фосагро" оценили долю компании в российском экспорте удобрений в Африку

Доля "Фосагро" в российском экспорте удобрений в Африку по итогам первого полугодия составила 61%, сообщил первый заместитель генерального директора компании... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:54+0300

2026-10-28T12:54+0300

2026-10-28T12:59+0300

сельское хозяйство

африка

москва

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля "Фосагро" в российском экспорте удобрений в Африку по итогам первого полугодия составила 61%, сообщил первый заместитель генерального директора компании Сергей Пронин. "Фосагро" – крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки. Наша доля, по экспертным оценкам, за первое полугодие 2026 года, достигает 61% от суммарного объема экспорта всех видов российских минеральных удобрений на этот континент", - сказал он на полях форума Россия-Африка. Кроме того, компания обеспечивает порядка четверти общего импорта удобрений странами Африки, добавил Пронин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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сельское хозяйство, африка, москва