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В "Фосагро" оценили долю компании в российском экспорте удобрений в Африку
В "Фосагро" оценили долю компании в российском экспорте удобрений в Африку - 28.10.2026, ПРАЙМ
В "Фосагро" оценили долю компании в российском экспорте удобрений в Африку
Доля "Фосагро" в российском экспорте удобрений в Африку по итогам первого полугодия составила 61%, сообщил первый заместитель генерального директора компании... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:54+0300
2026-10-28T12:54+0300
2026-10-28T12:59+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля "Фосагро" в российском экспорте удобрений в Африку по итогам первого полугодия составила 61%, сообщил первый заместитель генерального директора компании Сергей Пронин. "Фосагро" – крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки. Наша доля, по экспертным оценкам, за первое полугодие 2026 года, достигает 61% от суммарного объема экспорта всех видов российских минеральных удобрений на этот континент", - сказал он на полях форума Россия-Африка. Кроме того, компания обеспечивает порядка четверти общего импорта удобрений странами Африки, добавил Пронин. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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сельское хозяйство, африка, москва
Сельское хозяйство, АФРИКА, МОСКВА
В "Фосагро" оценили долю компании в российском экспорте удобрений в Африку
Пронин: доля "Фосагро" в российском экспорте удобрений в Африку в I полугодии достигла 61%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля "Фосагро" в российском экспорте удобрений в Африку по итогам первого полугодия составила 61%, сообщил первый заместитель генерального директора компании Сергей Пронин.
"Фосагро" – крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки. Наша доля, по экспертным оценкам, за первое полугодие 2026 года, достигает 61% от суммарного объема экспорта всех видов российских минеральных удобрений на этот континент", - сказал он на полях форума Россия-Африка.
Кроме того, компания обеспечивает порядка четверти общего импорта удобрений странами Африки, добавил Пронин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.