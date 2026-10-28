https://1prime.ru/20261028/dolja-874726121.html

Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 63,3%

Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 63,3% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Доля убыточных угольных компаний в России сократилась до 63,3%

Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-августе 2026 года сократилась до 63,3% против 67% за аналогичный период... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:17+0300

2026-10-28T19:17+0300

2026-10-28T19:17+0300

промышленность

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874726121.jpg?1793204271

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-августе 2026 года сократилась до 63,3% против 67% за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Доля прибыльных угольных компаний за восемь месяцев составила 36,7% против 33% годом ранее. Тем не менее, доля убытков угольных предприятий остается самой высокой в сегменте добычи полезных ископаемых. А в целом среди всех отраслей экономики, по которым Росстат ведет статистику, эта доля выше только у компаний, ведущих деятельность по производству, передаче и распределению пара и горячей воды - 67,6%, а также у предприятий в сфере лесоводства и лесозаготовок - 63,4%. Прибыль российских угольных предприятий составила 69,7 миллиарда рублей против 53 миллиардов годом ранее. При этом убыток достиг 248,3 миллиарда рублей против 316,2 миллиарда. Сальдированный убыток компаний сложился на уровне 178,6 миллиарда рублей против 263,2 миллиарда рублей за январь-август годом ранее. Минэнерго РФ ожидает небольшого спада добычи угля в 2026 году - до 430 миллионов тонн с 434 миллионов в 2025 году, сообщал журналистам ранее в октябре замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Также он тогда отмечал, что допускается снижение убытка угольщиков до 100 миллиардов рублей в 2027 году с 300-310 миллиардов рублей в 2026 году при ряде условий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, росстат