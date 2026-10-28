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Доллар дешевеет к евро после публикации решения ФРС США - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Доллар дешевеет к евро после публикации решения ФРС США
Доллар дешевеет к евро после публикации решения ФРС США - 28.10.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро после публикации решения ФРС США
Стоимость доллара продолжает немного снижаться по отношению к евро в среду после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении учетной | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:33+0300
2026-10-28T21:33+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара продолжает немного снижаться по отношению к евро в среду после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении учетной ставки, следует из данных торгов. По состоянию на 21.11 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1136 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1126 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,03% - до 102,35 пункта. До публикации решений американского регулятора евро дорожал к доллару примерно теми же темпами. По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых. Следующее заседание центробанка пройдет 8-9 декабря.
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рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
21:33 28.10.2026
 
Доллар дешевеет к евро после публикации решения ФРС США

Доллар продолжает дешеветь к евро после публикации решения ФРС США о сохранении ставки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара продолжает немного снижаться по отношению к евро в среду после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении учетной ставки, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.11 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1136 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1126 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,03% - до 102,35 пункта.
До публикации решений американского регулятора евро дорожал к доллару примерно теми же темпами.
По итогам октябрьского заседания ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых. Следующее заседание центробанка пройдет 8-9 декабря.
 
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