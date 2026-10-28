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Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ снизился до минус 30,8 пункта - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ снизился до минус 30,8 пункта
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ снизился до минус 30,8 пункта - 28.10.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ снизился до минус 30,8 пункта
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на ноябрь снизился до минус 30,8 пункта со значения октября в минус 30,6 пункта, сообщается в... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:18+0300
2026-10-28T11:18+0300
мировая экономика
газ
германия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на ноябрь снизился до минус 30,8 пункта со значения октября в минус 30,6 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до минус 30,9 пункта.Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат снизился до минус 15,7 пункта с минус 15 пунктов месяцем ранее. Готовность потребителей покупать также сократилась - до минус 11,9 пункта с минус 10,8 пункта.Компания при этом сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране вырос до 2,1 пункта с минус 3,4 пункта месяцем ранее."Несмотря на растущий оптимизм потребителей в отношении экономического развития, скептицизм по-прежнему преобладает, когда дело касается их собственных кошельков., - приводятся в релизе слова руководителя по потребительскому климату института Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).Растущие опасения по поводу инфляции и сдержанные ожидания в отношении перспективы доходов снижают готовность к покупкам, даже несмотря на умеренное снижение готовности к сбережениям, пояснил он.Исследование для текущего анализа проводилось с 3 по 14 сентября, в нем участвовали около 2 тысяч потребителей.
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40
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мировая экономика, газ, германия
Мировая экономика, Газ, ГЕРМАНИЯ
10:18 28.10.2026 (обновлено: 11:18 28.10.2026)
 
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ снизился до минус 30,8 пункта

Индекс доверия потребителей к экономике Германии снизился до минус 30,8 пункта

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на ноябрь снизился до минус 30,8 пункта со значения октября в минус 30,6 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя до минус 30,9 пункта.
Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат снизился до минус 15,7 пункта с минус 15 пунктов месяцем ранее. Готовность потребителей покупать также сократилась - до минус 11,9 пункта с минус 10,8 пункта.
Компания при этом сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране вырос до 2,1 пункта с минус 3,4 пункта месяцем ранее.
"Несмотря на растущий оптимизм потребителей в отношении экономического развития, скептицизм по-прежнему преобладает, когда дело касается их собственных кошельков., - приводятся в релизе слова руководителя по потребительскому климату института Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).
Растущие опасения по поводу инфляции и сдержанные ожидания в отношении перспективы доходов снижают готовность к покупкам, даже несмотря на умеренное снижение готовности к сбережениям, пояснил он.
Исследование для текущего анализа проводилось с 3 по 14 сентября, в нем участвовали около 2 тысяч потребителей.
 
Мировая экономикаГазГЕРМАНИЯ
 
 
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