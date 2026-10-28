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Dropbox сокращает около 9% своего персонала по всему миру - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Dropbox сокращает около 9% своего персонала по всему миру
Dropbox сокращает около 9% своего персонала по всему миру - 28.10.2026, ПРАЙМ
Dropbox сокращает около 9% своего персонала по всему миру
Файловый хостинг Dropbox сокращает около 9% своего персонала по всему миру в рамках планов по реструктуризации, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:57+0300
2026-10-28T16:57+0300
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874717783.jpg?1793195864
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Файловый хостинг Dropbox сокращает около 9% своего персонала по всему миру в рамках планов по реструктуризации, сообщила компания. Dropbox отмечает, что компании приходится принимать сложные решения о том, куда направлять инвестиции и как организовывать свою работу, чтобы реализовать приоритетные задачи, которые будут иметь наибольшее значение в рамках долгосрочной стратегии. "В рамках этих изменений мы приняли решение сократить около 200 должностей в подразделениях инженерии, продуктов, дизайна, а также административно-управленческом отделе (примерно 9% нашего глобального штата). Для большинства сотрудников Dropbox, которых затронут эти изменения, сегодня будет последний рабочий день", - говорится в пресс-релизе. В Dropbox также сообщили, что технологический директор Али Дасдан (Ali Dasdan) принял решение покинуть компанию с 18 ноября. Dropbox - американский файловый хостинг, предоставляющий пользователям возможности персонального облачного хранения, а также синхронизации файлов. Компания была основана в 2007 году. По состоянию на 31 марта количество платных пользователей Dropbox составляло 18,1 миллиона человек, общее число зарегистрированных пользователей сервиса превышает 700 миллионов.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии
Технологии
16:57 28.10.2026
 
Dropbox сокращает около 9% своего персонала по всему миру

Файловый хостинг Dropbox сокращает около 9% своего персонала по всему миру

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Файловый хостинг Dropbox сокращает около 9% своего персонала по всему миру в рамках планов по реструктуризации, сообщила компания.
Dropbox отмечает, что компании приходится принимать сложные решения о том, куда направлять инвестиции и как организовывать свою работу, чтобы реализовать приоритетные задачи, которые будут иметь наибольшее значение в рамках долгосрочной стратегии.
"В рамках этих изменений мы приняли решение сократить около 200 должностей в подразделениях инженерии, продуктов, дизайна, а также административно-управленческом отделе (примерно 9% нашего глобального штата). Для большинства сотрудников Dropbox, которых затронут эти изменения, сегодня будет последний рабочий день", - говорится в пресс-релизе.
В Dropbox также сообщили, что технологический директор Али Дасдан (Ali Dasdan) принял решение покинуть компанию с 18 ноября.
Dropbox - американский файловый хостинг, предоставляющий пользователям возможности персонального облачного хранения, а также синхронизации файлов. Компания была основана в 2007 году. По состоянию на 31 марта количество платных пользователей Dropbox составляло 18,1 миллиона человек, общее число зарегистрированных пользователей сервиса превышает 700 миллионов.
 
Технологии
 
 
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