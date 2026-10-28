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В Египте заявили о намерении наращивать сотрудничество с Россией - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В Египте заявили о намерении наращивать сотрудничество с Россией
В Египте заявили о намерении наращивать сотрудничество с Россией - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Египте заявили о намерении наращивать сотрудничество с Россией
Египет намерен наращивать сотрудничество с Россией в сфере агропромышленного комплекса, заявил министр снабжения и внутренней торговли Арабской Республики... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:39+0300
2026-10-28T10:43+0300
сельское хозяйство
россия
египет
африка
москва
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Египет намерен наращивать сотрудничество с Россией в сфере агропромышленного комплекса, заявил министр снабжения и внутренней торговли Арабской Республики Египет Шериф Фарук. Министр на сессии "Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе" на саммите "Россия-Африка" подчеркнул, что Египет является самым крупным импортером пшеницы, в особенности из России. "Мы совместными усилиями рассматриваем новые возможности, преодолеваем трудности. И я считаю, что у нас очень хороший горизонт впереди для сотрудничества на уровне России и Египта. Мы также думаем о следующем этапе нашего сотрудничества", - сказал он. По его словам, Египет может активизировать взаимодействие с Россией в таких направлениях, как поставки пищевых продуктов, расширение коммерческих связей, а также наладить сотрудничество в области транспортировки различных продуктов и получения доступа на рынок. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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сельское хозяйство, россия, египет, африка, москва
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АФРИКА, МОСКВА
10:39 28.10.2026 (обновлено: 10:43 28.10.2026)
 
В Египте заявили о намерении наращивать сотрудничество с Россией

Фарук: Египет намерен наращивать сотрудничество с Россией в сфере АПК

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Египет намерен наращивать сотрудничество с Россией в сфере агропромышленного комплекса, заявил министр снабжения и внутренней торговли Арабской Республики Египет Шериф Фарук.
Министр на сессии "Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе" на саммите "Россия-Африка" подчеркнул, что Египет является самым крупным импортером пшеницы, в особенности из России.
"Мы совместными усилиями рассматриваем новые возможности, преодолеваем трудности. И я считаю, что у нас очень хороший горизонт впереди для сотрудничества на уровне России и Египта. Мы также думаем о следующем этапе нашего сотрудничества", - сказал он.
По его словам, Египет может активизировать взаимодействие с Россией в таких направлениях, как поставки пищевых продуктов, расширение коммерческих связей, а также наладить сотрудничество в области транспортировки различных продуктов и получения доступа на рынок.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯЕГИПЕТАФРИКАМОСКВА
 
 
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