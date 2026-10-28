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Египет изучает возможность создания продуктового хаба - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Египет изучает возможность создания продуктового хаба
Египет изучает возможность создания продуктового хаба - 28.10.2026, ПРАЙМ
Египет изучает возможность создания продуктового хаба
Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания продуктового хаба, заявил министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Фарук. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:57+0300
2026-10-28T12:59+0300
сельское хозяйство
бизнес
египет
суэцкий канал
красное море
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874696366.jpg?1793181594
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания продуктового хаба, заявил министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Фарук. Он отметил, что Египет импортирует огромные объемы зерна из России. "Мы рассматриваем большой потенциал сотрудничества в переработке продуктов питания, хранении, логистике и сбыте. В этом контексте Египет изучает создание логистического хаба для зерна и других товаров, что позволило бы расширить торговлю и переработку на местах", - сказал Фарук на сессии "Платформа БРИКС как катализатор российско-африканского делового сотрудничества" саммита Россия-Африка. Он также добавил, что Египет рассматривает российскую промышленную зону как важную возможность для расширения нашего сотрудничества. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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40
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40
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сельское хозяйство, бизнес, египет, суэцкий канал, красное море
Сельское хозяйство, Бизнес, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, Красное море
12:57 28.10.2026 (обновлено: 12:59 28.10.2026)
 
Египет изучает возможность создания продуктового хаба

Фарук: Египет изучает возможность создания продуктового хаба как импортер зерна из России

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания продуктового хаба, заявил министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Фарук.
Он отметил, что Египет импортирует огромные объемы зерна из России.
"Мы рассматриваем большой потенциал сотрудничества в переработке продуктов питания, хранении, логистике и сбыте. В этом контексте Египет изучает создание логистического хаба для зерна и других товаров, что позволило бы расширить торговлю и переработку на местах", - сказал Фарук на сессии "Платформа БРИКС как катализатор российско-африканского делового сотрудничества" саммита Россия-Африка.
Он также добавил, что Египет рассматривает российскую промышленную зону как важную возможность для расширения нашего сотрудничества.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
Сельское хозяйствоБизнесЕГИПЕТСуэцкий каналКрасное море
 
 
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