https://1prime.ru/20261028/egipet-874696366.html
Египет изучает возможность создания продуктового хаба
Египет изучает возможность создания продуктового хаба - 28.10.2026, ПРАЙМ
Египет изучает возможность создания продуктового хаба
Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания продуктового хаба, заявил министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Фарук. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:57+0300
2026-10-28T12:57+0300
2026-10-28T12:59+0300
сельское хозяйство
бизнес
египет
суэцкий канал
красное море
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874696366.jpg?1793181594
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания продуктового хаба, заявил министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Фарук. Он отметил, что Египет импортирует огромные объемы зерна из России. "Мы рассматриваем большой потенциал сотрудничества в переработке продуктов питания, хранении, логистике и сбыте. В этом контексте Египет изучает создание логистического хаба для зерна и других товаров, что позволило бы расширить торговлю и переработку на местах", - сказал Фарук на сессии "Платформа БРИКС как катализатор российско-африканского делового сотрудничества" саммита Россия-Африка. Он также добавил, что Египет рассматривает российскую промышленную зону как важную возможность для расширения нашего сотрудничества. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
египет
суэцкий канал
красное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, бизнес, египет, суэцкий канал, красное море
Сельское хозяйство, Бизнес, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, Красное море
Египет изучает возможность создания продуктового хаба
Фарук: Египет изучает возможность создания продуктового хаба как импортер зерна из России
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания продуктового хаба, заявил министр снабжения и внутренней торговли Египта Шериф Фарук.
Он отметил, что Египет импортирует огромные объемы зерна из России.
"Мы рассматриваем большой потенциал сотрудничества в переработке продуктов питания, хранении, логистике и сбыте. В этом контексте Египет изучает создание логистического хаба для зерна и других товаров, что позволило бы расширить торговлю и переработку на местах", - сказал Фарук на сессии "Платформа БРИКС как катализатор российско-африканского делового сотрудничества" саммита Россия-Африка.
Он также добавил, что Египет рассматривает российскую промышленную зону как важную возможность для расширения нашего сотрудничества.
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.