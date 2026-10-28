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Путин и ас-Сиси обсудили торговлю, туризм и строительство АЭС "Эль-Дабаа"

Путин и ас-Сиси обсудили торговлю, туризм и строительство АЭС "Эль-Дабаа" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин и ас-Сиси обсудили торговлю, туризм и строительство АЭС "Эль-Дабаа"

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели переговоры на полях саммита Россия — Африка в Москве. Обсуждались торговля,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:28+0300

2026-10-28T20:28+0300

2026-10-28T20:28+0300

россия

бизнес

африка

египет

москва

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели переговоры на полях саммита Россия — Африка в Москве. Обсуждались торговля, туризм, атомная энергетика и создание российской промышленной зоны в Египте.Путин отметил рост торговли России с Африкой: с 2022 года совокупный объем вырос в полтора раза и превысил 27 миллиардов долларов, значительная часть приходится на Египет. Также он сообщил, что за первое полугодие 2026 года Египет посетили более 1,2 миллиона российских туристов, а за весь 2025 год — около полутора миллионов.Ас-Сиси заявил о стремлении к развитию стратегического партнерства с Россией, в первую очередь в экономике и торговле, а также в поставках зерна. Он призвал Путина поддержать запуск российской промышленной зоны и заявил о готовности Египта предоставить льготы и поддержку управляющей российской компании, а также о заинтересованности в создании каналов финансирования проекта.По словам Путина, работа по строительству АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, 9 июля состоялась церемония установки корпуса реактора энергоблока №2. Ас-Сиси подтвердил намерение реализовать проект в установленные сроки и не менять график, отметив, что Египет прилагает усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России.Кроме того, египетский лидер предложил расширить сотрудничество в сфере специальных производств, включая добычу урана и редких металлов, а также в области малых и плавучих ядерных реакторов, создания испытательного реактора и центра, новых энергоблоков после 2030 года.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходят в Москве 28–29 октября. РИА Новости — информационный партнер саммита и форума.

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