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ЕК не исключила возобновление поставок российского газа в Европу - 28.10.2026, ПРАЙМ
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ЕК не исключила возобновление поставок российского газа в Европу
ЕК не исключила возобновление поставок российского газа в Европу - 28.10.2026, ПРАЙМ
ЕК не исключила возобновление поставок российского газа в Европу
Еврокомиссия не стала исключать возобновление поставок российского газа в Европу после окончания конфликта на Украине, напомнив, что председатель ЕК Урсула фон... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:53+0300
2026-10-28T16:02+0300
газ
россия
европа
украина
брюссель
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
ек
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия не стала исключать возобновление поставок российского газа в Европу после окончания конфликта на Украине, напомнив, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявляла в Европарламенте о сохранении энергетических санкций "до прекращения конфликта". "Председатель очень ясно сказала, что энергетические санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит это...", - заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. При этом в ЕК не стали исключать и возобновление проекта "Северных потоков". "Это не нам решать, будет ли он в Евросоюзе или нет", - сказала Пиньо, отвечая на вопрос, может ли комиссия исключить возобновление работы газопровода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии заинтересованных покупателей и свободных объемов.
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газ, россия, европа, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ек, ес
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, ЕК, ЕС
15:53 28.10.2026 (обновлено: 16:02 28.10.2026)
 
ЕК не исключила возобновление поставок российского газа в Европу

ЕК не исключила возобновление поставок газа в Европу после окончания конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия не стала исключать возобновление поставок российского газа в Европу после окончания конфликта на Украине, напомнив, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявляла в Европарламенте о сохранении энергетических санкций "до прекращения конфликта".
"Председатель очень ясно сказала, что энергетические санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит это...", - заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.
При этом в ЕК не стали исключать и возобновление проекта "Северных потоков". "Это не нам решать, будет ли он в Евросоюзе или нет", - сказала Пиньо, отвечая на вопрос, может ли комиссия исключить возобновление работы газопровода.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии заинтересованных покупателей и свободных объемов.
 
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