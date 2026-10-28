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ЕК не исключила возобновление поставок российского газа в Европу

ЕК не исключила возобновление поставок российского газа в Европу - 28.10.2026, ПРАЙМ

ЕК не исключила возобновление поставок российского газа в Европу

Еврокомиссия не стала исключать возобновление поставок российского газа в Европу после окончания конфликта на Украине, напомнив, что председатель ЕК Урсула фон... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:53+0300

2026-10-28T15:53+0300

2026-10-28T16:02+0300

газ

россия

европа

украина

брюссель

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

ек

ес

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия не стала исключать возобновление поставок российского газа в Европу после окончания конфликта на Украине, напомнив, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявляла в Европарламенте о сохранении энергетических санкций "до прекращения конфликта". "Председатель очень ясно сказала, что энергетические санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит это...", - заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. При этом в ЕК не стали исключать и возобновление проекта "Северных потоков". "Это не нам решать, будет ли он в Евросоюзе или нет", - сказала Пиньо, отвечая на вопрос, может ли комиссия исключить возобновление работы газопровода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии заинтересованных покупателей и свободных объемов.

европа

украина

брюссель

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газ, россия, европа, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ек, ес