https://1prime.ru/20261028/ekonomist-874675856.html

Экономист назвал три причины обвала котировок акций техсектора в Китае

Экономист назвал три причины обвала котировок акций техсектора в Китае - 28.10.2026, ПРАЙМ

Экономист назвал три причины обвала котировок акций техсектора в Китае

Резкое снижение индекса китайских технологических компаний STAR 50 обусловлено глобальной переоценкой инвестиций в искусственный интеллект, оттоком капитала и... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T07:34+0300

2026-10-28T07:34+0300

2026-10-28T08:22+0300

рынок

micron

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ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Резкое снижение индекса китайских технологических компаний STAR 50 обусловлено глобальной переоценкой инвестиций в искусственный интеллект, оттоком капитала и ужесточением регулирования, а не крахом технологической отрасли, поделился мнением с РИА Новости китайский экономист и финансовый аналитик, доктор наук Сыту Чжэнцзин. Индекс STAR 50 Шанхайской фондовой биржи, отражающий динамику акций 50 компаний, торгующихся на технологической площадке STAR Market, с начала июля снизился на 38,9%, до 1315,5 пункта по итогам торгов в понедельник. По опубликованным ранее данным китайского финансового портала Eastmoney, 1 июля показатель завершил торги на отметке 2 153,04 пункта. По словам эксперта, одна из основных причин снижения - глобальная переоценка технологических активов. Сомнения инвесторов в том, насколько быстро масштабные вложения в искусственный интеллект начнут приносить прибыль, усилили давление на американские технологические акции, а затем распространились на другие рынки. Экономист напомнил, что в июле совокупная рыночная капитализация семи крупнейших технологических компаний США (Magnificent Seven) за один день сократилась примерно на 800 миллиардов долларов. На китайском рынке также наметилась тенденция к перетоку капитала из акций быстрорастущих технологических компаний в более защитные активы. Вторым фактором он назвал изменение предпочтений институциональных инвесторов, в том числе страховых компаний. Они стали сокращать вложения в электронику и телекоммуникации, отдавая предпочтение банковскому сектору и угольной промышленности. Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания крупных IPO акций технологических компаний, которые могут отвлекать ликвидность от уже торгующихся бумаг. Эксперт также отметил, что структура STAR 50 сильно сконцентрирована. "Когда падает Филадельфийский полупроводниковый индекс, а такие ведущие производители памяти, как SK Hynix и Micron, теряют в цене, китайские акции полупроводниковых компаний и производителей вычислительного оборудования для искусственного интеллекта практически одновременно оказываются под давлением", - добавил он. Третьим фактором экономист назвал ужесточение финансового регулирования. По его оценке, усиление надзора за рынком и изменение правил работы его участников способствуют фиксации прибыли и сокращению рискованных позиций в краткосрочной перспективе. Вместе с тем он не считает нынешнее падение свидетельством краха китайской технологической промышленности. По его словам, после коррекции почти на 40% значительная часть "пузыря" в оценках технологических компаний уже сдута. "Я склонен определять эту коррекцию как очищение рынка от рисков после чрезмерной концентрации сделок, а не как крах промышленного пузыря", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что китайская технологическая промышленность опирается на реальную производственную базу, а развитие ряда отраслей подкрепляется улучшением финансовых результатов компаний. В частности, эксперт указал на положительную динамику в сегментах печатных плат, телекоммуникационного оборудования и компонентов для инфраструктуры искусственного интеллекта. "После того как избыточные оценки глобальных технологических активов будут в достаточной степени скорректированы, компании с реальными конкурентными преимуществами могут получить возможность привлекать инвестиции уже при более разумных оценках", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, micron