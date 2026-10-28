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Экс-министр занятости Испании погибла в железнодорожной катастрофе в Толедо
Экс-министр занятости Испании погибла в железнодорожной катастрофе в Толедо - 28.10.2026, ПРАЙМ
Экс-министр занятости Испании погибла в железнодорожной катастрофе в Толедо
Экс-министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес погибла в железнодорожной катастрофе в Толедо, сообщает газета ABC со ссылкой на источники. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:16+0300
2026-10-28T17:16+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Экс-министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес погибла в железнодорожной катастрофе в Толедо, сообщает газета ABC со ссылкой на источники.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду. По данным местных СМИ, по меньшей мере 64 человека погибли. Посольство России в Испании сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи со столкновением поездов.
Ранее телеканал Antena 3 сообщал, что Баньес находилась в одном из поездов, попавших в аварию в Испании, с ней не удавалось связаться.
"Бывший министр Фатима Баньес погибла в железнодорожной катастрофе", - говорится в публикации ABC.
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бизнес, мировая экономика, испания
Бизнес, Мировая экономика, ИСПАНИЯ
Экс-министр занятости Испании погибла в железнодорожной катастрофе в Толедо
ABC: экс-министр занятости Испании Фатима Баньес погибла в железнодорожной катастрофе
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Экс-министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес погибла в железнодорожной катастрофе в Толедо, сообщает газета ABC со ссылкой на источники.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду. По данным местных СМИ, по меньшей мере 64 человека погибли. Посольство России в Испании сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян в связи со столкновением поездов.
Ранее телеканал Antena 3 сообщал, что Баньес находилась в одном из поездов, попавших в аварию в Испании, с ней не удавалось связаться.
"Бывший министр Фатима Баньес погибла в железнодорожной катастрофе", - говорится в публикации ABC.