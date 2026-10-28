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Эксперт оценила товарооборот России со странами Африки

Эксперт оценила товарооборот России со странами Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценила товарооборот России со странами Африки

Товарооборот России со странами Африки по итогам 2026 года может составить 28–29 миллиардов долларов, превысив показатели двух предыдущих лет, сообщила в... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:26+0300

2026-10-28T08:26+0300

2026-10-28T08:26+0300

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мировая экономика

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москва

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Африки по итогам 2026 года может составить 28–29 миллиардов долларов, превысив показатели двух предыдущих лет, сообщила в интервью РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "В 2024 году товарооборот России со странами Африки достиг рекордных 27,7 миллиарда долларов. В 2025 году он несколько снизился - до 27,1 миллиарда, однако, судя по нынешней динамике, в 2026 году мы можем выйти на 28–29 миллиардов долларов", - сказала Абрамова. По ее словам, товарооборот России с африканскими государствами за последнее десятилетие увеличился примерно вдвое по сравнению с показателями 2014–2015 годов. При этом эксперт подчеркнула необходимость дальнейшего развития экономического сотрудничества, в том числе за счет создания производств непосредственно на африканском континенте. "России необходимо постепенно переходить от наращивания экспорта к размещению производств на африканском континенте и передаче технологий", - отметила Абрамова. По ее словам, перспективными направлениями являются энергетика, сельское хозяйство, очистка и подготовка воды. Она добавила, что африканские партнеры заинтересованы в российских разработках, а российским компаниям необходимо активнее изучать местные рынки и развивать свое присутствие в Африке. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума. Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.

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