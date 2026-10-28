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Эксперт оценила перспективы развития портов в Африке российскими компаниями - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт оценила перспективы развития портов в Африке российскими компаниями
Эксперт оценила перспективы развития портов в Африке российскими компаниями - 28.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценила перспективы развития портов в Африке российскими компаниями
Российские компании могли бы участвовать в развитии портов на восточном и западном побережье Африки на фоне изменения международных морских маршрутов, отметила... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:20+0300
2026-10-28T12:26+0300
бизнес
россия
африка
суэцкий канал
москва
ран
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские компании могли бы участвовать в развитии портов на восточном и западном побережье Африки на фоне изменения международных морских маршрутов, отметила в интервью РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "Это (изменение морских маршрутов – ред.) создает дополнительные возможности для развития портов как на восточном, так и на западном побережье континента. Российские компании могли бы участвовать в таких проектах", - сказала Абрамова. Эксперт пояснила, что перспективы развития портовой инфраструктуры связаны с изменением международной логистики. Часть грузопотоков сегодня проходит в обход Суэцкого канала, вокруг мыса Доброй Надежды. По ее словам, развитие транспортной инфраструктуры может стать одним из направлений расширения экономического сотрудничества России с африканскими государствами. Абрамова отметила, что страны Африки заинтересованы не только в поставках российских товаров, но и в создании совместных предприятий и развитии собственного производства. При этом эксперт подчеркнула необходимость долгосрочного подхода к инвестициям. По ее оценке, при реализации проектов в Африке следует ориентироваться на сроки окупаемости от трех-пяти до десяти лет. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума. Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, африка, суэцкий канал, москва, ран
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, Суэцкий канал, МОСКВА, РАН
12:20 28.10.2026 (обновлено: 12:26 28.10.2026)
 
Эксперт оценила перспективы развития портов в Африке российскими компаниями

Абрамова: Российские компании могли бы участвовать в развитии портов на побережье Африки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские компании могли бы участвовать в развитии портов на восточном и западном побережье Африки на фоне изменения международных морских маршрутов, отметила в интервью РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Это (изменение морских маршрутов – ред.) создает дополнительные возможности для развития портов как на восточном, так и на западном побережье континента. Российские компании могли бы участвовать в таких проектах", - сказала Абрамова.
Эксперт пояснила, что перспективы развития портовой инфраструктуры связаны с изменением международной логистики. Часть грузопотоков сегодня проходит в обход Суэцкого канала, вокруг мыса Доброй Надежды.
По ее словам, развитие транспортной инфраструктуры может стать одним из направлений расширения экономического сотрудничества России с африканскими государствами.
Абрамова отметила, что страны Африки заинтересованы не только в поставках российских товаров, но и в создании совместных предприятий и развитии собственного производства. При этом эксперт подчеркнула необходимость долгосрочного подхода к инвестициям. По ее оценке, при реализации проектов в Африке следует ориентироваться на сроки окупаемости от трех-пяти до десяти лет.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru
 
БизнесРОССИЯАФРИКАСуэцкий каналМОСКВАРАН
 
 
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