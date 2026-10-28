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Экспорт продуктов питания из Австрии впервые сократился

Экспорт продуктов питания из Австрии впервые сократился - 28.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт продуктов питания из Австрии впервые сократился

Экспорт продуктов питания из Австрии впервые сократился как по стоимости, так и по объему, сообщил Союз пищевой промышленности республики. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:42+0300

2026-10-28T00:42+0300

2026-10-28T00:42+0300

мировая экономика

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ВЕНА, 28 окт - ПРАЙМ. Экспорт продуктов питания из Австрии впервые сократился как по стоимости, так и по объему, сообщил Союз пищевой промышленности республики. "Экспорт продуктов питания впервые сократился как в стоимостном, так и в количественном выражении", - говорится в пресс-релизе союза со ссылкой на его исполнительного директора Катарину Коссдорф. По предварительным данным, объем экспорта продовольственной продукции за первые шесть месяцев 2026 года снизился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а его стоимость - на 0,8%. Главным рынком сбыта австрийской продукции остается Евросоюз. Крупнейшим покупателем австрийских продуктов питания среди отдельных стран остается Германия, однако поставки туда сократились. В то же время экспорт в Италию, Польшу и Чехию вырос. В отраслевом объединении связывают ухудшение показателей с высокими затратами на электроэнергию, оплату труда, сырье и упаковку. По мнению представителей отрасли, это затрудняет конкуренцию австрийских производителей с зарубежными компаниями. Союз призвал власти улучшить условия для бизнеса и поддержать экспорт. По мнению организации, это необходимо для сохранения рабочих мест и конкурентоспособности австрийской пищевой промышленности, продукция которой поставляется более чем в 180 стран мира.

австрия

германия

италия

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мировая экономика, австрия, германия, италия, ес