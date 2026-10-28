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Рынок ESG-кредитования в России может достичь 10,7-11,2 трлн рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Рынок ESG-кредитования в России может достичь 10,7-11,2 трлн рублей
Рынок ESG-кредитования в России может достичь 10,7-11,2 трлн рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Рынок ESG-кредитования в России может достичь 10,7-11,2 трлн рублей
Рынок ESG-кредитования в России к середине 2027 года может достигнуть объема в 10,7-11,2 триллиона рублей, а при более активном применении стимулирующего... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T00:18+0300
2026-10-28T00:18+0300
финансы
россия
банки
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рынок ESG-кредитования в России к середине 2027 года может достигнуть объема в 10,7-11,2 триллиона рублей, а при более активном применении стимулирующего регулирования - 11,6-12,1 триллиона рублей, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА" в своем обзоре. ESG-кредитование - выдача кредитов, условия которых привязаны к соблюдению заемщиком экологических, социальных и управленческих ESG-стандартов. "При сохранении умеренных темпов прироста (на уровне 10-15%) базовый сценарий предполагает объем рынка 10,7-11,2 триллиона рублей к середине 2027 года. При более активном применении стимулирующего регулирования и расширении практики верификации рынок может достичь примерно 11,6-12,1 триллиона рублей", - говорится в обзоре "Рынок ESG-кредитования: в ожидании стимулов". Согласно материалу, отраслевая структура ESG-кредитования в этом году сохраняет высокую концентрацию: на четыре крупнейших направления приходится 87% портфеля против 84,9% по состоянию на 1 июля 2025 года. Лидером остается зеленое строительство с долей 46,3%, далее следуют зеленый транспорт (19,7%), создание доступной инфраструктуры (11,8%) и зеленая энергетика (9,2%). На все направления за пределами четырех лидеров приходится 13%, крупнейшим из них остаются металлургическая и горнодобывающая промышленность с долей 2,9%, говорится в обзоре. По мнению рейтингового агентства, пока рынок находится в режиме ожидания дальнейшего развития внешних стимулов, чем в фазе активного внутреннего развития. Без более четкой регуляторной рамки и понятной экономической целесообразности для всех участников потенциал ESG-кредитования рискует остаться нереализованным в полной мере, считают там. "Стимулирующее регулирование пока не стало драйвером роста, а практика остается неоднородной: банки различаются по глубине идентификации портфеля, наличию стратегических целей и готовности применять регуляторные стимулы. Рынок ESG-кредитования сохраняет значительный масштаб, однако темп роста замедлился до минимального за весь период наблюдений", - также отмечается в обзоре.
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финансы, россия, банки
Финансы, РОССИЯ, Банки
00:18 28.10.2026
 
Рынок ESG-кредитования в России может достичь 10,7-11,2 трлн рублей

"Эксперт РА": рынок ESG-кредитования в России может достичь 10,7-11,2 трлн рублей

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рынок ESG-кредитования в России к середине 2027 года может достигнуть объема в 10,7-11,2 триллиона рублей, а при более активном применении стимулирующего регулирования - 11,6-12,1 триллиона рублей, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА" в своем обзоре.
ESG-кредитование - выдача кредитов, условия которых привязаны к соблюдению заемщиком экологических, социальных и управленческих ESG-стандартов.
"При сохранении умеренных темпов прироста (на уровне 10-15%) базовый сценарий предполагает объем рынка 10,7-11,2 триллиона рублей к середине 2027 года. При более активном применении стимулирующего регулирования и расширении практики верификации рынок может достичь примерно 11,6-12,1 триллиона рублей", - говорится в обзоре "Рынок ESG-кредитования: в ожидании стимулов".
Согласно материалу, отраслевая структура ESG-кредитования в этом году сохраняет высокую концентрацию: на четыре крупнейших направления приходится 87% портфеля против 84,9% по состоянию на 1 июля 2025 года.
Лидером остается зеленое строительство с долей 46,3%, далее следуют зеленый транспорт (19,7%), создание доступной инфраструктуры (11,8%) и зеленая энергетика (9,2%). На все направления за пределами четырех лидеров приходится 13%, крупнейшим из них остаются металлургическая и горнодобывающая промышленность с долей 2,9%, говорится в обзоре.
По мнению рейтингового агентства, пока рынок находится в режиме ожидания дальнейшего развития внешних стимулов, чем в фазе активного внутреннего развития. Без более четкой регуляторной рамки и понятной экономической целесообразности для всех участников потенциал ESG-кредитования рискует остаться нереализованным в полной мере, считают там.
"Стимулирующее регулирование пока не стало драйвером роста, а практика остается неоднородной: банки различаются по глубине идентификации портфеля, наличию стратегических целей и готовности применять регуляторные стимулы. Рынок ESG-кредитования сохраняет значительный масштаб, однако темп роста замедлился до минимального за весь период наблюдений", - также отмечается в обзоре.
 
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