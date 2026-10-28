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В Еврокомиссии заявили, что расходы на топливо в ЕС взлетели до небес - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии заявили, что расходы на топливо в ЕС взлетели до небес
В Еврокомиссии заявили, что расходы на топливо в ЕС взлетели до небес - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Еврокомиссии заявили, что расходы на топливо в ЕС взлетели до небес
Расходы на топливо в ЕС взлетели до небес, а предстоящая зима будет трудной для населения и экономики, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен после... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:05+0300
2026-10-28T16:05+0300
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Расходы на топливо в ЕС взлетели до небес, а предстоящая зима будет трудной для населения и экономики, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен после встречи с европейскими нефтепереработчиками в Брюсселе. Заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и курса Евросоюза на отказ от российских энергоресурсов. "Счета за топливо в ЕС взлетают до небес. Это создает нагрузку на наши компании и домохозяйства… Мы знаем, что эта зима будет трудной. Она будет трудной для наших граждан и для нашей экономики в целом", - сказал Йоргенсен. По его словам, быстрого облегчения ситуации ожидать не стоит: напряженность на мировом рынке дизельного топлива сохранится и в 2027 году, что будет поддерживать высокие цены. "За последние два десятилетия около четверти нефтеперерабатывающих заводов ЕС закрылись, что привело к сокращению внутренних перерабатывающих мощностей примерно на 10%", - заявил он. Еврокомиссия намерена добиваться увеличения выпуска топлива на европейских предприятиях. Йоргенсен сообщил, что отрасль представила предложения, которые предстоит оценить. Работа продолжится на техническом уровне, а следующая встреча для подведения промежуточных итогов запланирована на начало 2027 года. "В конечном счете нам необходимо снизить цены на топливо. Это очень важно в краткосрочной перспективе, чтобы ослабить давление на наши компании и граждан", - подчеркнул еврокомиссар. Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года. Между тем президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки для снижения цен. Путин по итогам разговора подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. По его оценке, это положительно повлияет на мировую экономику.
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брюссель, сша, владимир путин, дональд трамп, ес
Брюссель, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
16:05 28.10.2026
 
В Еврокомиссии заявили, что расходы на топливо в ЕС взлетели до небес

Еврокомиссар Йоргенсен: расходы на топливо в ЕС взлетели до небес

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Расходы на топливо в ЕС взлетели до небес, а предстоящая зима будет трудной для населения и экономики, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен после встречи с европейскими нефтепереработчиками в Брюсселе. Заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и курса Евросоюза на отказ от российских энергоресурсов.
"Счета за топливо в ЕС взлетают до небес. Это создает нагрузку на наши компании и домохозяйства… Мы знаем, что эта зима будет трудной. Она будет трудной для наших граждан и для нашей экономики в целом", - сказал Йоргенсен.
По его словам, быстрого облегчения ситуации ожидать не стоит: напряженность на мировом рынке дизельного топлива сохранится и в 2027 году, что будет поддерживать высокие цены.
"За последние два десятилетия около четверти нефтеперерабатывающих заводов ЕС закрылись, что привело к сокращению внутренних перерабатывающих мощностей примерно на 10%", - заявил он.
Еврокомиссия намерена добиваться увеличения выпуска топлива на европейских предприятиях. Йоргенсен сообщил, что отрасль представила предложения, которые предстоит оценить. Работа продолжится на техническом уровне, а следующая встреча для подведения промежуточных итогов запланирована на начало 2027 года.
"В конечном счете нам необходимо снизить цены на топливо. Это очень важно в краткосрочной перспективе, чтобы ослабить давление на наши компании и граждан", - подчеркнул еврокомиссар.
Евросоюз продолжает поэтапный отказ от российских энергоресурсов. Принятый в январе 2026 года регламент предусматривает прекращение оставшихся поставок российского СПГ по долгосрочным контрактам с начала 2027 года, а трубопроводного газа - осенью того же года.
Между тем президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки для снижения цен.
Путин по итогам разговора подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. По его оценке, это положительно повлияет на мировую экономику.
 
БрюссельСШАВладимир ПутинДональд ТрампЕС
 
 
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