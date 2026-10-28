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Еврокомиссия одобрила выделение 5,4 миллиарда евро Венгрии
Еврокомиссия одобрила выделение 5,4 миллиарда евро Венгрии - 28.10.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия одобрила выделение 5,4 миллиарда евро Венгрии
Еврокомиссия одобрила выделение 5,4 миллиарда евро Венгрии в рамках оборонного кредита SAFE, сообщил в среду представитель ЕК Тома Ренье. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:21+0300
2026-10-28T16:21+0300
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила выделение 5,4 миллиарда евро Венгрии в рамках оборонного кредита SAFE, сообщил в среду представитель ЕК Тома Ренье. В сентябре правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра уведомило Брюссель о сокращении запроса Будапешта по финансированию в рамках SAFE c 16,4 миллиарда евро, которые изначально запрашивал экс-премьер страны Виктор Орбан, до 5,4 миллиарда. "Европейская комиссия сегодня утром одобрила последний из оставшихся национальных планов SAFE - план Венгрии. Таким образом, подтвержден план для Венгрии на сумму 5,4 миллиарда евро", - сказал Ренье в ходе брифинга. Представитель ЕК добавил, что это решение еще должно получить одобрение Совета ЕС. В марте издание Politico сообщало, что Венгрия осталась единственной страной Евросоюза, до сих пор не получившей кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE. Программа SAFE (Security Action for Europe) - экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предусматривает предоставление до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
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Финансы, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Будапешт, Виктор Орбан, ЕС, ЕК, Politico
Еврокомиссия одобрила выделение 5,4 миллиарда евро Венгрии
ЕК одобрила выделение 5,4 миллиарда евро Венгрии в рамках оборонного кредита SAFE
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила выделение 5,4 миллиарда евро Венгрии в рамках оборонного кредита SAFE, сообщил в среду представитель ЕК Тома Ренье.
В сентябре правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра уведомило Брюссель о сокращении запроса Будапешта по финансированию в рамках SAFE c 16,4 миллиарда евро, которые изначально запрашивал экс-премьер страны Виктор Орбан, до 5,4 миллиарда.
"Европейская комиссия сегодня утром одобрила последний из оставшихся национальных планов SAFE - план Венгрии. Таким образом, подтвержден план для Венгрии на сумму 5,4 миллиарда евро", - сказал Ренье в ходе брифинга.
Представитель ЕК добавил, что это решение еще должно получить одобрение Совета ЕС.
В марте издание Politico сообщало, что Венгрия осталась единственной страной Евросоюза, до сих пор не получившей кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предусматривает предоставление до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.