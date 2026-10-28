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Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик получил гражданство Израиля, пишут СМИ

Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик получил гражданство Израиля, пишут СМИ - 28.10.2026, ПРАЙМ

Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик получил гражданство Израиля, пишут СМИ

Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик получил гражданство Израиля и покинул Россию, пишет журнал Forbes. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T22:23+0300

2026-10-28T22:23+0300

2026-10-28T22:23+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик получил гражданство Израиля и покинул Россию, пишет журнал Forbes. "Дмитрий Каменщик... в конце 2025 года получил израильское гражданство, живет в Тель-Авиве и занимается там предпринимательской деятельностью", - говорится в материале. После перехода аэропорта "Домодедово" государству у Каменщика, как утверждает сам предприниматель, не осталось активов в России, добавляет журнал. Forbes оценивал его состояние в 1,5 миллиарда долларов в апреле 2025 года. Отмечается, что его представитель уточнил, что на момент сделок с контролем над аэропортом и подачи иска Генпрокуратуры в январе 2025 года у Каменщика не было иностранного гражданства или вида на жительство. Подтверждающие документы, по его словам, были представлены в суд и приняты им. Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Решение затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды. В марте законность решения подтвердил Верховный суд России. Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе прошлого года к Каменщику, другому экс-бенефициару Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг". Суды иск полностью удовлетворили. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел в январе этого года, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.

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бизнес, израиль, тель-авив, московская область, аэропорт домодедово, forbes, верховный суд