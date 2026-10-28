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В Москве открывается третий саммит "Россия — Африка"

В Москве открывается третий саммит "Россия — Африка" - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Москве открывается третий саммит "Россия — Африка"

В московском Гостином дворе начинает работу третий саммит "Россия — Африка" и проходящий в его рамках Экономический и гуманитарный форум. Цель мероприятий –... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T09:00+0300

2026-10-28T09:00+0300

2026-10-28T09:00+0300

россия

африка

москва

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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В московском Гостином дворе начинает работу третий саммит "Россия — Африка" и проходящий в его рамках Экономический и гуманитарный форум. Цель мероприятий – способствовать укреплению сотрудничества России со странами африканского континента во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Главная тема саммита — "Вместе развиваем взаимовыгодное сотрудничество и потенциал каждой страны Африки". Программа включает более 40 тематических сессий и панельных дискуссий с участием более 100 спикеров.За два дня работы Саммита и Форума участники обсудят торговлю, инвестиции, промышленность, трансфер технологий, продовольственную и энергетическую безопасность, цифровизацию, здравоохранение, образование, науку, СМИ и молодежные обмены. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, Форум призван закрепить поступательную динамику российско-африканского партнерства и определить перспективные направления его развития на ближайшие годы.Деловая программа мероприятия сфокусирована на четырех основных направлениях: "Суверенитет — основа устойчивого развития", "Экономика суверенного миропорядка", "Социогуманитарное сотрудничество и человеческий капитал" и "Технологии и инновации для повышения качества жизни". В рамках первого блока речь пойдет о рисках цифровых технологий и стратегиях противодействия неоколониализму, в рамках второго — о транспортном взаимодействии, госаудите, агропромышленном комплексе, связке ЕАЭС с африканскими странами и платформе БРИКС как катализаторе делового сотрудничества.Третий блок посвящен здоровью населения, демографической стабильности, партнерству в образовании и науке, а также роли женщин в укреплении доверия. Четвертый — искусственному интеллекту, космическим технологиям, управлению водными ресурсами, энергетическому диалогу и атомным технологиям.Среди спикеров — министры РФ Максим Решетников и Александр Козлов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, представители африканских правительств и международных организаций.Ключевой точкой притяжения участников и гостей станет выставка "Платформа суверенного развития" по девяти тематическим направлениям — от продовольственной безопасности и доступной энергии до финансов, биобезопасности, логистики, госуправления и автономных систем. Партнеры представят знаковые проекты и передовые технологии, а также вклад России в развитие Африки на примере уже реализующихся инициатив.На рамках главного события запланированы также Медиафорум "Россия — Африка" с руководителями африканских СМИ и Молодежный форум на площадке МГИМО. Участники обсудят противодействие дезинформации, укрепление позитивного образа России и Африки, а также развитие диалога между молодежью. В рамках молодежного трека состоятся V Форум "Россия — Африка: что дальше?" и II Форум молодых дипломатов.Среди партнеров Форума — "Росатом" и "Рособоронэкспорт", А7 и АНО "Евразия", стратегическим партнером выступают "Россети" и НИЦ "Курчатовский институт", коммуникационным — Медиахолдинг МАЕР. Партнеры зоны делового общения — ВТБ, Корпорация "Синергия" и "ФосАгро".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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