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"Фосагро" в 1,5 раза превысила прошлогодний экспорт удобрений в Африку
"Фосагро" в 1,5 раза превысила прошлогодний экспорт удобрений в Африку - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" в 1,5 раза превысила прошлогодний экспорт удобрений в Африку
Группа "Фосагро" за девять месяцев 2026 года уже в 1,5 раза превысила объем экспорта удобрений в Африку за весь прошлый год, отгрузив 1,3 миллиона тонн, сообщил | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:51+0300
2026-10-28T12:51+0300
2026-10-28T12:57+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за девять месяцев 2026 года уже в 1,5 раза превысила объем экспорта удобрений в Африку за весь прошлый год, отгрузив 1,3 миллиона тонн, сообщил первый заместитель генерального директора компании Сергей Пронин. "В этом году за 9 месяцев мы уже превысили весь прошлогодний объем поставок в 1,5 раза – отгрузили более 1,3 миллиона тонн. По итогам 2026 года мы намерены удвоить поставки к объему 2025 года", - сказал он на полях форума Россия-Африка. Пронин добавил, что в прошлом году компания на треть увеличила отгрузки минеральных удобрений в Африку, до почти 1 миллиона тонн. По его словам, в тройку лидеров по объему импорта продукции "Фосагро" среди стран континента вошли ЮАР, Эфиопия и Мозамбик. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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"Фосагро" в 1,5 раза превысила прошлогодний экспорт удобрений в Африку
Пронин: "Фосагро" уже в 1,5 раза превысила прошлогодний экспорт удобрений в Африку
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за девять месяцев 2026 года уже в 1,5 раза превысила объем экспорта удобрений в Африку за весь прошлый год, отгрузив 1,3 миллиона тонн, сообщил первый заместитель генерального директора компании Сергей Пронин.
"В этом году за 9 месяцев мы уже превысили весь прошлогодний объем поставок в 1,5 раза – отгрузили более 1,3 миллиона тонн. По итогам 2026 года мы намерены удвоить поставки к объему 2025 года", - сказал он на полях форума Россия-Африка.
Пронин добавил, что в прошлом году компания на треть увеличила отгрузки минеральных удобрений в Африку, до почти 1 миллиона тонн.
По его словам, в тройку лидеров по объему импорта продукции "Фосагро" среди стран континента вошли ЮАР, Эфиопия и Мозамбик.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.