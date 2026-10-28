https://1prime.ru/20261028/frantsiya-874687222.html

Сенат во Франции принял проект о коллективной ответственности на протестах

Сенат во Франции принял проект о коллективной ответственности на протестах - 28.10.2026, ПРАЙМ

Сенат во Франции принял проект о коллективной ответственности на протестах

Французский сенат (верхняя палата парламента) принял законопроект о коллективной ответственности для участников протестов, теперь он поступит на рассмотрение... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:18+0300

2026-10-28T11:18+0300

2026-10-28T11:18+0300

общество

франция

париж

протесты

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ПАРИЖ, 28 окт – ПРАЙМ. Французский сенат (верхняя палата парламента) принял законопроект о коллективной ответственности для участников протестов, теперь он поступит на рассмотрение депутатов, говорится в заявлении на сайте органа. Текст предусматривает возложение вины за любой ущерб в том числе на мирных демонстрантов, не причастных непосредственно к его нанесению. С них смогут взимать до 10 тысяч евро. Законопроект столкнулся с резкой критикой со стороны левых партий, которые считают, что он посягает на свободу участвовать в демонстрациях. В частности, сенатор от партии зеленых "Экологи" Мелани Вожель заявила, что предложенный властями текст делает из мирных манифестантов козлов отпущения и противоречит конституции. "Сенат принял законопроект 229 голосами против 105 голосов", - сказано в заявлении. Как отмечает телеканал BFMTV, в ходе обсуждений сенаторы ужесточили законопроект, добавив в него ряд положений. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

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общество , франция, париж, протесты