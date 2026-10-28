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Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США на уровне 3,75-4% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США на уровне 3,75-4%
Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США на уровне 3,75-4% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США на уровне 3,75-4%
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранит учетную ставку на уровне 3,75-4% годовых, считают аналитики, опрошенные... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:17+0300
2026-10-28T08:20+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранит учетную ставку на уровне 3,75-4% годовых, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Американский регулятор опубликует свое решение в среду, 28 октября, в 21.00 мск. В 10.00 мск исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на ноябрь снизился до минус 30,9 пункта со значения октября в минус 30,6 пункта. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы за период выросли на 0,8 миллиона баррелей после сокращения на 3,1 миллиона неделей ранее.
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мировая экономика, сша, германия
Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ
08:17 28.10.2026 (обновлено: 08:20 28.10.2026)
 
Аналитики ждут сохранения учетной ставки ФРС США на уровне 3,75-4%

Trading Economics: ФРС США сохранит учетную ставку на уровне 3,75-4%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранит учетную ставку на уровне 3,75-4% годовых, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Американский регулятор опубликует свое решение в среду, 28 октября, в 21.00 мск.
В 10.00 мск исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на ноябрь снизился до минус 30,9 пункта со значения октября в минус 30,6 пункта.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы за период выросли на 0,8 миллиона баррелей после сокращения на 3,1 миллиона неделей ранее.
 
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