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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 28.10.2026, ПРАЙМ
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых, следует из... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T21:17+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. На сентябрьском заседании регулятор впервые с лета 2023 года повысил ставку, на 25 базисных пунктов. "Экономическая активность растет высокими темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, обусловленную, в частности, геополитическими событиями, внутреннее потребление демонстрирует устойчивость", - указывается в релизе ФРС. Отмечается, что рост числа рабочих мест идет в ногу с увеличением численности рабочей силы. Уровень безработицы практически не изменился, а показатели инфляции по-прежнему остаются высокими. ФРС вновь отмечает, что накопленные сведения помогут Комитету по открытым рынкам определить курс денежно-кредитной политики, необходимый для своевременного возвращения инфляции к целевому показателю центробанка в 2%.
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финансы, банки, сша
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне 3,75-4%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
На сентябрьском заседании регулятор впервые с лета 2023 года повысил ставку, на 25 базисных пунктов.
"Экономическая активность растет высокими темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, обусловленную, в частности, геополитическими событиями, внутреннее потребление демонстрирует устойчивость", - указывается в релизе ФРС.
Отмечается, что рост числа рабочих мест идет в ногу с увеличением численности рабочей силы. Уровень безработицы практически не изменился, а показатели инфляции по-прежнему остаются высокими.
ФРС вновь отмечает, что накопленные сведения помогут Комитету по открытым рынкам определить курс денежно-кредитной политики, необходимый для своевременного возвращения инфляции к целевому показателю центробанка в 2%.