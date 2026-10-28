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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 28.10.2026, ПРАЙМ

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых, следует из... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T21:17+0300

2026-10-28T21:17+0300

2026-10-28T21:17+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. На сентябрьском заседании регулятор впервые с лета 2023 года повысил ставку, на 25 базисных пунктов. "Экономическая активность растет высокими темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую степень неопределенности, обусловленную, в частности, геополитическими событиями, внутреннее потребление демонстрирует устойчивость", - указывается в релизе ФРС. Отмечается, что рост числа рабочих мест идет в ногу с увеличением численности рабочей силы. Уровень безработицы практически не изменился, а показатели инфляции по-прежнему остаются высокими. ФРС вновь отмечает, что накопленные сведения помогут Комитету по открытым рынкам определить курс денежно-кредитной политики, необходимый для своевременного возвращения инфляции к целевому показателю центробанка в 2%.

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